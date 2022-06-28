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金與正「老公」首度現身？微笑同框秀婚戒　專家姨母笑：太有愛了

▲▼北韓釋出金與正、玄松月協助調派醫療藥品的相片，其中與金與正對望的男子身份受矚。（圖／朝中社）

▲北韓釋出金與正、玄松月協助調派醫療藥品的相片，其中與金與正對望的男子身份受矚。（圖／朝中社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）自從5月12日首度透露爆發新冠疫情後，便面臨各種天災人禍，包括插秧季節爆發旱災，從事農耕的人力分配恐因高壓的防疫政策有所限制，如今身為國內最大穀倉地帶的黃海南道又傳出新一波腸道傳染疾病。外界除了擔憂今年北韓恐怕又得迎來大饑荒，也好奇官媒釋出的照片中，亮相的男子是否為金與正丈夫。

根據北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》，北韓黃海南道海州市、康翎郡一帶近來爆發急性腸道傳染疾病，至少800多戶受到感染，以家戶人口換算，最少2000多人以上染疫，對此最高領導人金正恩從15日起便攜手妻子李雪主向該地區分發醫療藥品，隔天胞妹金與正、勞動黨副部長玄松月也跟著捐出家庭醫療用藥。

北韓所指稱的腸道感染疾病，通常為傷寒（腸熱病）、痢疾、霍亂等。

不過在此之際，外界從北韓官媒《朝中社》釋出的相片發現熟悉的身影，那就是許久未現身的金與正，此時她戴著口罩、臉上帶著微笑傳遞裝有醫療藥品，且手指還疑似戴著婚戒，外界相當關注與她對望的男子身份。

根據南韓《News1》，北韓穀倉爆發傳染疾病，當局為了適度安撫民心，透過官媒釋出勞動黨組織書記趙甬元、勞動黨宣傳書記李日煥等高層官員夫婦協助搬運調度醫療藥品的相片。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長（정성장）研判，相片中的男性極有可能是金與正的丈夫，因為男子望向金與正的眼神「充滿愛意」、且望向具有白頭血統的金與正時竟然沒有低頭。

然而南韓統一部等當局高層卻否認此說法，表示相片中的男子絕非金與正的丈夫。據悉，南韓情報當局從過去金與正帶著戒指的照片中分析後認為，金與正已經完婚，不過卻未明確指出金與正的丈夫身份。

南韓《韓聯社》指出，北韓長期以來供水排水設備惡劣，因此不時傳出以水為媒介的傳染病，加上全球爆發新冠疫情以後當局實施封鎖邊境超過2年，以及5月國內傳出新冠疫情後當局嚴格限制人群之間的移動，醫療藥品在分配上相對缺乏。

報導分析，北韓今年插秧季傳出嚴重旱災，當局調派人力「土法煉鋼」，親自挖水井、搬運水資源，很有可能是在這過程中引爆急性腸道傳染疾病開始傳播。

►北韓穀倉接連爆發傳染病！民眾腋下「化膿噴血」 恐面臨嚴重饑荒

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