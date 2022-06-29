日韓領導人北約峰會「破冰」首會晤　盼改善兩國關係

▲尹錫悅、岸田文雄在北約組織峰會首度會晤，進行簡短問候對話。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅、妻子金建希前往西班牙馬德里參加北約組織（NATO）峰會，當地時間28日更受邀出席西班牙國王菲利普六世主辦的晚宴。在晚宴時，尹錫悅首度會晤日本首相岸田文雄，雙方進行約3至4分鐘的簡短對話，強調願改善、發展日韓兩國關係在未來上的展望。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室指出，尹錫悅在西班牙國王晚宴上首度會晤岸田文雄，雙方進行約3至4分多鐘的對話，其中岸田文雄首先問候尹錫悅，恭喜尹錫悅就職總統，以及在6月1日地方選舉執政黨取得勝利；尹錫悅則向岸田表示，期盼7月10日的參議院選舉能有好的結果。

尹錫悅表示，「我與幕僚們都有意在（日本）參議院選舉結束後，儘速解決韓日兩國之間的問題，使韓日兩國發展為具未來展望性的關係」；岸田文雄則回道，「謝謝，我知道尹總統致力於改善日韓關係，盼能讓日韓關係發展為更健全的關係。」

尹錫悅、岸田文雄決定在稍後的29日美日韓領導人峰會，延續兩人對話。

▲西班牙國王菲利浦六世、美國總統拜登、南韓總統尹錫悅、歐盟執委會主席馮德萊恩等人在皇家晚宴拍攝合照。（圖／路透社）

據悉，文在寅政府時期的日韓關係因二戰慰安婦受害者、朝鮮籍非法徵用勞工之南韓大法院判決問題而降至冰點，雖尹錫悅今年3月當選、5月就職時多次強調恢復健全的日韓關係，但岸田文雄卻認為南韓尚未針對雙方糾結點提出有效的解決方案。

另外，原本日韓兩國領導人預計在北約組織領導人峰會前舉行「會外會」（pull aside），讓尹錫悅、岸田文雄達成較會談規模簡略的會晤，不過最後卻宣告取消。報導分析，會外會取消的原因恐怕是考量到日本參議院選舉，避免日韓歷史爭議再度成為話題、影響選情。

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