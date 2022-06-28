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10歲女童全家人間蒸發！卡債1億卻入住「泳池民宿」　海底發現座車

▲▼南韓警方出動潛水人員進入全羅南道莞島郡海底進行搜索。（圖／達志影像）

▲南韓警方出動潛水人員進入全羅南道莞島郡海底進行搜索。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最近一起家庭離奇失蹤案備受社會關注，光州10歲女童趙有娜（조유나，音譯）的父母曾於5月19日向校方申請，將帶著女童前往濟州島進行為期一個月的農村體驗學習，豈料至6月中旬斷絕聯繫，校方向警方報案失蹤，並前往女童住處查看，卻只發現一堆催繳帳單，而民宿監視器更錄下一家三口的最後身影。

最新消息指出，趙姓一家三口所搭乘的銀色奧迪轎車，於今（28）日下午被海洋警察與潛水人員發現，卡在全羅南道莞島郡薪智面松谷港防波堤前方80公尺處海水養殖場水深10公尺處的泥灘裡，搜救人員首先發現保險桿、接著發現車體，最後透過車牌號碼證實該輛轎車的確為女童父親趙氏所有。

由於視野昏暗，潛水人員無法確認座車內是否有人搭乘。警方研判，座車內應該有人搭乘。警方決定明（29）日將從海底打撈該輛座車。

▼10歲女童趙友娜一家三口前往濟州島體驗1個月農村生活，最後卻出現在全羅南道莞島郡，至今斷絕聯繫、下落不明。（圖／翻攝自南韓警察廳安全Dream官網）

▲▼南韓10歲女童趙友娜一家三口前往莞島體驗1個月農村生活，然而至今卻斷絕聯繫、下落不明。（圖／翻攝自南韓警察廳安全Dream官網）

　＊因龐大負債輕生？

根據《紐西斯通訊社》、《EDaily》、《News1》、《韓聯社》等多家韓媒報導，國小4年級的女童身高145公分、體重40公斤，該起家庭集體失蹤案件疑點重重，知名犯罪心理分析師李水晶等多位專家推測，一家三口因為龐大債務而選擇輕生的可能性最大，光是女童父母今年1月向校方申請校外體驗學習、家庭學習的次數便高達7次之多。

光州南部警察署指出，女童趙有娜的母親李某（34歲）從今年5月17日向校方遞出校外體驗學習申請書，表示計畫前往濟州島（原先韓媒報導的地點為全羅南道莞島郡）進行為期一個月的農村體驗學習，不過李某卻反於該日而預訂了全羅南道莞島郡的豪華民宿，與申請書上的地點不同，預定入住時間分別是5月24至28日（5天4夜）、5月29至31日（3天2夜）。

　＊入住高級泳池民宿

5月23日，趙姓女童一家人揹著旅行背包、坐上銀色奧迪轎車，從光州廣域市南區白雲洞的住處駛向全羅南道莞島郡，並於24至28日入住先前預訂好的民宿（位於莞島郡薪智面），至於5月28至29日的晚間則因民宿早已被其他旅客預訂，才前往他處過夜。

該處民宿每晚入住要價40萬韓元（約新台幣9126元），且附設游泳池。

5月29日下午2時，趙氏女童一家人開著銀色奧迪從全羅南道康津郡馬良港，行經古今大橋，往莞島郡薪智面的民宿駛去，一家三口住宿時未曾使用過游泳池，只待在房間內休息，期間曾至莞島邑內（市區）、古今島、海南郡、康津郡一帶短暫外出。

5月30日晚間10時57分，民宿監視器影像錄下女童一家三口慌忙搭車離開的身影，女童趙友娜趴在母親李某的背上，下垂的兩手臂顯示女童恐怕早已失去意識，女童父親則慌張滑手機、左手提著塑膠袋。

▲▼南韓警方派遣潛水人員進入莞島郡海底進行搜索，29日發現奧迪座車。（圖／達志影像）

▲▼南韓警方派遣潛水人員進入莞島郡海底進行搜索，29日發現奧迪座車。（圖／達志影像）

▲▼南韓警方派遣潛水人員進入莞島郡海底進行搜索，29日發現奧迪座車。（圖／達志影像）

　＊一家三口手機訊號接連關閉

其實一家三口原本預計31日退房，卻選擇提早一天離開，而早在退房前3個小時，女童便曾瀏覽過社群網站。在離開民宿5個多小時後，一家三口的手機先後關閉電源，其中女童與母親李某的手機電源分別於31日凌晨0時40分、1時9分關閉，父親趙某手機的基地台訊號最後則於同日清晨4時16分出現在松谷港附近。

松谷港距離入住民宿為3.9公里，車程僅約7分鐘。

－－－－－

直到校外體驗學習活動的申請日期結束後，女童趙有娜仍未返回學校上課，於是校方決定前往女童住處查看，卻發現堆積各種催繳文書，包括銀行的信用卡貸款繳費通知等，因此於6月22日向警方申報失蹤。

警方發現，趙姓女童一家的卡債高達1億多韓元，然而一家三口並不是基礎生活津貼的領取對象，女童父親曾獨自經營電腦相關產品販賣，不過在去年7至12月之間倒閉、女童母親則同樣於該段時間辭職，之後未曾有其他經濟活動。

趙姓一家三口失聯將近一個月，警方針對3人下落在莞島郡薪智面松谷港一帶進行地毯式搜索，出動200多名警力、海警警備艇、無人機、6隻搜救犬協助搜救行動。目前雖然發現銀色奧迪轎車，不過3人行蹤仍然成謎。

南韓犯罪心理學教授李水晶受訪時表示，這起失蹤案件並非是單純的事故，一家三口生還的可能性恐怕「微乎其微」。

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