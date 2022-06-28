北海道船難時隔2個月！俄羅斯尋獲「1腐爛遺體」　救生衣印船名

▲北海道船難疑似又再度尋獲1名失蹤者遺體。（圖／取自知船遊覽船官網）



記者王佩翊／編譯

日本北海道知床觀光船事故發生至今已經2個月，26名乘客與船員一共有14人死亡，另外有12人仍下落不明。海上保安本部28日則證實，稍早通過外交途徑接獲俄羅斯通知稱，在庫頁島發現了一具遺體，而死者身上則穿著沉沒船「KAZU I」的救生衣，懷疑就是該起事故的罹難者。

根據《朝日新聞》報導，北海道知床觀光船4月23日發生船難，事故發生後，搜救人員先後打撈到14具罹難者遺體，但目前仍有12人失蹤。日本第一管區海上保安本部28日上午接獲俄羅斯通報稱，在庫頁島南部尋獲一具疑似為日本人的遺體。

▲該起事故至今仍有12名失蹤。（圖／路透）



根據俄方通知，遺體目前暫時無法判定性別，但是死者身穿救生衣，救生衣上則印有船名KAZU I的字樣，身上有手機、車鑰匙等個人物品。因此海上保安廳也判定死者可能就是北海道船難的罹難者，接下來將透過外務省與俄方進行後續連繫，進一步確認死者身分。

另一方面，俄羅斯5月也曾在南千島群島的國後島發現2具遺體，分別為1男1女，隨後也聯絡日方。經過俄方協助進行DNA檢測後，確定是北海道船難失蹤的其中2名乘客，目前日方已經透過外交途徑與俄國討論2具遺體的引渡方法。

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