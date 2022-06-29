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快訊／10歲女童找到了！車內發現「3人屍體」　疑父母欠債開車墜海

▲▼南韓10歲女童趙友娜一家三口前往莞島體驗1個月農村生活，然而至今卻斷絕聯繫、下落不明。（圖／翻攝自南韓警察廳安全Dream官網）

▲南韓10歲女童趙有娜一家三口前往莞島體驗1個月農村生活，目前確認與父母陳屍車內。（圖／翻攝自南韓警察廳安全Dream官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓光州10歲女童趙有娜（조유나，音譯）一家三口「人間蒸發」失蹤案近來備受關注，海警與潛水人員昨（28）日在全羅南道莞島郡松谷港海底發現趙父的銀色奧迪轎車後，今（29）日上午11時展開打撈作業。座車被打撈上岸，警方在車內發現3具屍體，推測就是女童一家三口，屍體嚴重腐爛，將安排採集指紋確認身份、解剖屍體釐清死因。

根據《韓聯社》、《News1》、《紐西斯通訊社》，光州警察廳29日上午10時15分動員50多名人力、起重機1台、拖船1艘，展開奧迪座車打撈作業，上午11時15分終於將車體打撈上岸，車體被打撈時呈現倒掛狀態、擋風玻璃破裂，經過2小時5分鐘後，於中午12時20分結束打撈作業。

警方將車體移送至松谷港，預計之後將送往國立科學搜查研究院進行更詳細的調查。

光州警察廳、莞島海洋警察署29日表示，警方於中午12時20分完成車體打撈作業後，以肉眼觀察車內，發現裡面確實有3具屍體，其中趙父繫安全帶坐在駕駛座、女童母親李某與女童坐在後座。警方認為3具屍體是女童趙有娜一家三口。

▲▼南韓警方出動潛水人員進入全羅南道莞島郡海底進行搜索。（圖／達志影像）

▲南韓警方出動潛水人員進入全羅南道莞島郡海底進行搜索。（圖／達志影像）

據悉，趙有娜父母5月19日向校方申請為期1個月的濟州島農村校外學習體驗，不過最終卻前往全羅南道莞島郡薪資面的泳池民宿，5月30日晚間10時女童被母親揹在肩膀時似乎早已失去意識，女童父親則一手拿塑膠袋、一手慌張滑手機，隨後一家人匆忙退房，將奧迪座車駛入松谷港附近，最後3人手機電源於隔日凌晨陸續關閉，自此之後行蹤成謎。

警方調查後推測，女童父母恐怕因為積欠1億韓元龐大卡債，加上投資虛擬貨幣LUNA遭遇龐大損失，才斷然決定輕生。

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