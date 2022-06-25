10歲女童離奇翹課！全家下鄉Long Stay一個月失聯　恐乘車墜海

▲南韓10歲女童趙有娜一家三口前往莞島體驗1個月農村生活，然而至今卻斷絕聯繫、下落不明。（圖／翻攝自南韓警察廳安全Dream官網）

記者羅翊宬／編譯

南韓日前發生一起家庭集體離奇失蹤案！來自光州的10歲女童趙有娜（조유나，音譯）與父母共3人曾於5月19日表示，將前往全羅南道莞島郡盡情為期1個月的農村「體驗生活」，然而到了6月中旬卻還是斷絕聯繫，於是校方緊急向警方報案，從監視器畫面來推算，一家三口恐已遭遇不測。

根據韓媒《韓民族新聞》，國小女童趙有娜與她的父母定居在光州廣域市南區白雲洞，一家三口計畫前往全羅南道莞島郡體驗為期1個月的Long Stay農村生活，不過直到6月中旬以後趙有娜還是沒有到校上課，校方也無法與女童父母取得聯繫，因此才向警方報案失蹤，於是負責該案的光州南部警察署失蹤偵查小組昨（24）日緊急發佈失蹤警報。

警方展開調查後，發現趙有娜父母名下智慧型手機最後一次被捕捉到訊號的時間點為5月29日，地點是莞島郡薪智面（薪智島）的基地台，該座島嶼有橋梁分別與莞島本島、古今島連通，該處設有鳴砂十里海水浴場，是知名的觀光勝地。

警方持續調閱橫跨莞島本島、韓國本土的莞島大橋與張保皐大橋的監視器，發現雖然有影像顯示趙有娜父親的銀色奧迪轎車駛進莞島，不過卻沒有駛離莞島的畫面，且鄰近港口也沒有出現一家三口搭船的記錄或監視器畫面。

光州南部警察署雖然研判趙氏一家三口仍留在莞島，不過卻對長時間斷絕聯繫的情況感到不樂觀，認為不排除趙氏一家三口乘車墜海的可能性。

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