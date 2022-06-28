不爽美乃滋加太多！美36歲男開槍擊斃Subway店員　5歲童目睹全程

▲美國Subway一名店員被顧客開槍擊斃。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國喬治亞洲亞特蘭大市區26日晚間發生一起槍擊案件，嫌犯到知名潛艇堡店Subway時，因不滿店員在他的潛艇堡內加入過多美乃滋，竟瞬間掏槍擊斃26歲的女店員，另一名24歲女店員則是身受重傷，目前仍在搶救中。事發當時，餐廳經理隨即開槍還擊，但是卻未能擊中槍手。而受傷員工的5歲兒子則是目睹了整個過程。

根據《每日星報》報導，26歲的死者與24歲的傷者是姊妹，兩人才剛到這間Subway工作不久。然而26日晚間6時半左右，一名36歲男子走進店內購買潛艇堡，拿到餐點後卻認為店員在他的潛艇堡裡加了太多的美乃滋，於是掏槍攻擊在場所有店員。

▲嫌犯因為不滿店員加太多美乃滋，竟然開槍掃射店員。（圖／達志影像／美聯社）



這起事件一共造成2人傷亡，而餐廳經理雖然也在第一時間掏出槍枝反擊，但是未能成功擊中槍手，也沒能阻止這場災難發生。

這間分店的老闆事後接受採訪時直言，「信不信由你，他只是因為美乃滋加太多就開槍。」而老闆也表示，事發當時，24歲受傷員工的5歲兒子也在店內，並且目睹整個過程。他同時痛批，「我不知道這個世界會變成什麼樣子，太多年輕人太過急躁，每個人都帶著槍，還想拿槍威嚇別人，太可怕了。」

受傷的女員工在警消到場後，已經被送往醫院搶救，不過目前仍在治療中。警方仍在釐清3人的身分。

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