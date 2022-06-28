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台美貿易倡議首次會談　制定途徑深化經貿關係

▲▼行政院發言人羅秉成、政委鄧振中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮。（圖／行政院提供） 

▲行政院政委鄧振中因確診改為視訊出席。（圖／行政院提供）

文／中央社記者江今葉華盛頓27日專電

台美21世紀貿易倡議今天在華府召開，4個多小時的會談中，雙方重申將制定具體途徑以深化美台經貿關係，並約定在不久將來召開更多會談。

美台21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）首場會談今天在美國貿易代表署（USTR）召開。

原訂出席的行政院政務委員鄧振中因為在墨西哥確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），改採視訊出席，美方由副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）主談，駐美代表蕭美琴也親自前往USTR參加會議。

雙方歷經4個多小時會談後，USTR發布新聞稿指出，畢昂奇在會上表示，美台基於共同價值觀，有著長遠的貿易與投資關係，21世紀貿易倡議將為雙方勞工與企業釋出市場機會、促進創新並創造包容性的經濟成長。

畢昂奇與鄧振中重申雙方共同利益，制定具體途徑以深化美台經貿關係，在共同價值觀基礎上推進貿易優先項目，為勞工與企業促進創新並帶來包容性經濟成長。

兩人也討論制定協商路線圖，以達成具高標準承諾與具經濟意義成果的協商。承諾將涵蓋多個貿易領域，包括貿易便捷化、監管實踐、農業、反貪腐、中小企業、數位貿易、勞工、環境、標準、國有企業與非市場政策實踐。

畢昂奇與鄧振中也跟美台利益相關各方舉行圓桌對話。國會成員、勞工與企業領袖就美台共同推進有利於勞工與企業貿易政策，以有利於雙方經濟方式促進包容、公平與負責任的成長，分享相關看法。

畢昂奇與鄧振中也決定近期內將舉行更多會談。

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