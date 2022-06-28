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南加州教會槍擊擋彈犧牲　美議員提案「授勳台裔醫生鄭達志」

▲▼ 台裔醫師鄭達志（John Cheng）為制止槍手而中彈身亡。（圖／路透）

▲台裔醫師鄭達志（John Cheng）為制止槍手而中彈身亡。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電

美國南加州台裔教會5月發生槍擊案，台裔醫生鄭達志挺身阻擋槍手喪命。2位聯邦眾議員近日提出法案，希望頒發國會最高平民榮譽「金質獎章」給鄭達志，感念他英勇犧牲。

位於加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）5月15日發生槍擊事件，造成1死5傷。死者為當時陪同母親到教會的52歲鄭達志，他與凶嫌對峙，不幸中彈喪命。

代表加州的民主黨籍眾議員波特（Katie Porter）、共和黨籍眾議員朴銀珠（Michelle Steel）8日提出跨黨派法案，希望頒發「金質獎章」（Congressional Gold Medal）給鄭達志。她們於22日透過新聞稿宣布這項作為。

波特在新聞稿中表示，鄭達志勇敢與凶嫌對峙，拯救其他人，他是位英雄，事蹟必須流傳下去。朴銀珠呼應指出，鄭達志的英勇行徑，拯救現場幾十條人命，讓事件不至於演變成更大的悲劇。她說：「我很驕傲能支持這項頒贈金質獎章給鄭達志的行動，盼他的英勇事蹟不被世人遺忘。」

根據美國國會研究處（Congressional Research Service，CRS），「金質獎章」被視為美國國會賦予個人或機構的最高榮譽，起初多頒贈給軍隊領袖，但後來授勳者類別逐漸擴大至包括在藝術、外交、娛樂、醫藥、政治或科技等領域有傑出表現者。

英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）、美國詩人佛羅斯特（Robert Frost）、天主教德雷莎修女（Mother Teresa）等都曾獲頒金質獎章。

CRS指出，眾議院目前未針對金質獎章訂定明確議事規則，但基本上法案須獲得2/3以上眾議員連署支持，委員會才會審議。

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