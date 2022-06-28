快訊／美鐵火車撞垃圾車出軌翻覆！　至少3死逾50傷

Passengers sit atop rail car after an Amtrak train hit a dump truck and derailed in Mendon, Missouri.



Details: https://t.co/Des0V2T0dx pic.twitter.com/zRwEvOy1uK — ABC News (@ABC) June 27, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

美鐵（美國國家鐵路客運公司，Amtrak）一列載運243名乘客、12名車組人員的列車，在行經密蘇里州一處鐵道與柏油路交會的十字路口時，撞上一輛垃圾車，導致列車嚴重出軌翻覆，當局指出目前至少50人受傷並有多人死亡，但詳細死傷狀況仍只有初步報告，並未有更確切的細節。

▲火車出軌翻覆。（圖／翻攝推特「@cloudmarooned」）

綜合外電報導，該輛美鐵列車27日從加州洛杉磯啟程前往芝加哥，於當地時間中午12點42分行經密蘇里州曼敦（Mendon）時，在鐵道與一般道路交會口遇上一輛垃圾車闖入，列車迎頭撞上，隨即嚴重出軌翻覆。意外發生地點位於堪薩斯城東北部郊區，當時有243名乘客和12名車組人員在車上。

美鐵發言人伍德茲（imberly Woods）表示，目前尚不清楚確切的乘客傷亡人數。事件造成8節車廂與2節火車頭出軌，當局也派出8架救援直升機前往載運傷患，鄰近4個郡的人員也前往參與救援。

▲▼列車翻覆，仍能活動的乘客紛紛爬出車外。（圖／翻攝推特「@cloudmarooned」）

警方表示，該列火車位子全賣光了，代表火車是坐滿乘客的，救援團隊安排巴士將生還者載往附近學校，傷者則被送往醫院。警方坦承目前仍有乘客被卡在翻覆的車廂裡，救援團隊已出動電鋸等器具切開車廂。

事實上，這是2天內發生的第二起美鐵列車撞民車事件，前一日一輛美鐵列車在加州布倫特伍德（Brentwood）一處交會路口撞上一輛民用車輛，造成民用車輛上3人死亡、1名成年人和1名孩童重傷。