　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／美鐵火車撞垃圾車出軌翻覆！　至少3死逾50傷

記者張靖榕／綜合外電報導

美鐵（美國國家鐵路客運公司，Amtrak）一列載運243名乘客、12名車組人員的列車，在行經密蘇里州一處鐵道與柏油路交會的十字路口時，撞上一輛垃圾車，導致列車嚴重出軌翻覆，當局指出目前至少50人受傷並有多人死亡，但詳細死傷狀況仍只有初步報告，並未有更確切的細節。

▲▼美鐵火車撞垃圾車出軌翻覆。（圖／翻攝推特「@cloudmarooned」） 

▲火車出軌翻覆。（圖／翻攝推特「@cloudmarooned」）

綜合外電報導，該輛美鐵列車27日從加州洛杉磯啟程前往芝加哥，於當地時間中午12點42分行經密蘇里州曼敦（Mendon）時，在鐵道與一般道路交會口遇上一輛垃圾車闖入，列車迎頭撞上，隨即嚴重出軌翻覆。意外發生地點位於堪薩斯城東北部郊區，當時有243名乘客和12名車組人員在車上。

美鐵發言人伍德茲（imberly Woods）表示，目前尚不清楚確切的乘客傷亡人數。事件造成8節車廂與2節火車頭出軌，當局也派出8架救援直升機前往載運傷患，鄰近4個郡的人員也前往參與救援。

▲▼美鐵火車撞垃圾車出軌翻覆。（圖／翻攝推特「@cloudmarooned」）

▲▼列車翻覆，仍能活動的乘客紛紛爬出車外。（圖／翻攝推特「@cloudmarooned」）

▲▼美鐵火車撞垃圾車出軌翻覆。（圖／翻攝推特「@cloudmarooned」）

警方表示，該列火車位子全賣光了，代表火車是坐滿乘客的，救援團隊安排巴士將生還者載往附近學校，傷者則被送往醫院。警方坦承目前仍有乘客被卡在翻覆的車廂裡，救援團隊已出動電鋸等器具切開車廂。

事實上，這是2天內發生的第二起美鐵列車撞民車事件，前一日一輛美鐵列車在加州布倫特伍德（Brentwood）一處交會路口撞上一輛民用車輛，造成民用車輛上3人死亡、1名成年人和1名孩童重傷。

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
大雷雨來襲！芙蓉最快3天誕生「雙颱」機率增　雨彈包夾台灣變天
往死裡打！男大生首度出庭打臉瑪莎惡少
比基尼抬臀騎車照爆紅！美人魚教練出面：我的臀部是墾丁最美風景
郭鬼鬼爆乳道士服逛殭屍展　急刪照道歉了
女歌手才入圍金曲歌后　突震撼宣布「30歲退歌壇」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美鐵火車撞垃圾車出軌翻覆！　多人死亡逾50傷

受成長股拖累　美國股市各大指數收盤下挫

烏購物中心遭俄空襲至少13死56傷！　澤倫斯基：裡面超過1000人

台美貿易倡議首次會談　制定途徑深化經貿關係

拜登宣布對俄羅斯增收關稅　部份進口稅率增至35%

德總理蕭茲：不排除出席G20峰會　與普丁同台

快訊／俄軍飛彈炸烏克蘭購物中心　澤倫斯基痛心：1千多平民在裡面

北約秘書長：將快速反應部隊翻7倍　增至30萬人以上

俄烏戰爭告終？澤倫斯基：希望今年入冬前結束軍事衝突

美官員：G7最快28日敲定俄油價上限　美將加徵俄570項商品關稅

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

「新好男孩」夢幻聯動「西城男孩」　合體飆唱經典！網陶醉：根本回憶殺

賈靜雯曝「吳慷仁下面沒穿？」　林柏宏常裸身...曾莞婷在廚房激情

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

快訊／美鐵火車撞垃圾車出軌翻覆！　多人死亡逾50傷

受成長股拖累　美國股市各大指數收盤下挫

烏購物中心遭俄空襲至少13死56傷！　澤倫斯基：裡面超過1000人

台美貿易倡議首次會談　制定途徑深化經貿關係

拜登宣布對俄羅斯增收關稅　部份進口稅率增至35%

德總理蕭茲：不排除出席G20峰會　與普丁同台

快訊／俄軍飛彈炸烏克蘭購物中心　澤倫斯基痛心：1千多平民在裡面

北約秘書長：將快速反應部隊翻7倍　增至30萬人以上

俄烏戰爭告終？澤倫斯基：希望今年入冬前結束軍事衝突

美官員：G7最快28日敲定俄油價上限　美將加徵俄570項商品關稅

看到這數字超振奮　沈政男估7／18跌破萬

史上最狂「雙星互換」交易劇本！　詹皇搭厄文、KD重聚衛少

「最新疫苗接種政策」一次看！確診後3個月可打、增第4劑開放對象

2大指標金控股今除息！逾86萬散戶關注　這檔外資大賣逾4萬張

快訊／美鐵火車撞垃圾車出軌翻覆！　多人死亡逾50傷

她家浴室天花板藏20年前垃圾　老司機一看驚嘆：時代的眼淚

受成長股拖累　美國股市各大指數收盤下挫

恐有雙颱 ！明雨區擴大　全台連下4天時間曝

兄弟「洋投套餐」來了！泰迪本季首對戰　桃猿想亮燈有2關

烏購物中心遭俄空襲至少13死56傷！　澤倫斯基：裡面超過1000人

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

國際熱門新聞

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

他全勤27年僅收到電影票　網狂捐457萬

俄飛彈炸烏購物中心　2死29傷

神秘疾病X將大規模爆發！傳染力高具致命性

43歲媽狂生44孩　醫曝罕病「不生更慘」

小王夜會人妻前女友被抓包！　從5樓逃亡卻慘死

北約將把快速反應部隊增至逾30萬人

德總理不排除G20峰會與普丁同台

拜登宣布對俄增收關稅

南非夜店離奇死亡增至22死！　滿地屍體最年輕才13歲

「5大節電妙招」教你這樣吹冷氣最省錢！

俄飛彈襲烏購物中心　至少13死56傷

澤倫斯基：希望入冬前結束軍事衝突

反墮胎議員稱　女性應「控制精液進入量」

更多熱門

相關新聞

台美貿易倡議首次會談　制定途徑深化經貿關係

台美貿易倡議首次會談　制定途徑深化經貿關係

台美21世紀貿易倡議今天在華府召開，4個多小時的會談中，雙方重申將制定具體途徑以深化美台經貿關係，並約定在不久將來召開更多會談。

拜登宣布對俄增收關稅

拜登宣布對俄增收關稅

特斯拉自燃難滅火！消防員只好推入水坑處理

特斯拉自燃難滅火！消防員只好推入水坑處理

反墮胎議員稱　女性應「控制精液進入量」

反墮胎議員稱　女性應「控制精液進入量」

想買的刮刮樂賣完　她無奈換一款竟中大獎

想買的刮刮樂賣完　她無奈換一款竟中大獎

關鍵字：

美鐵美國北美要聞火車翻覆

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

房仲開門痛毆男租客　女友沒穿衣服崩潰

最快3天生成　雙颱機率增高包夾台

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

雲林14萬元透天厝秒售出　房仲曝便宜真相

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

好市多1清潔神物　發霉磁磚發亮！對比照驚人

女裸屍掛樹慘死「爆是23歲AV網美」！甜美長相曝

男大生首度出庭打臉瑪莎惡少

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面