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快訊／南韓前總統李明博「停止服刑」！　檢方決定釋放3個月

▲▼李明博被大法院判刑17年徒刑，今恐怕從家中重新入監服刑。（圖／達志影像）

▲李明博被大法院判刑17年徒刑，今恐怕從家中重新入監服刑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統李明博因貪汙收賄、濫權、逃漏稅等16項罪名被檢方起訴，最後被大法院（最高法院）維持二審17年徒刑定讞，2020年11月再度入獄。不過直到最近，李明博多次以年事已高、糖尿病導致健康狀態惡化為由申請特赦，南韓檢方今（28）日召開審議委員會後決定，讓李明博停止服刑3個月。

根據《韓聯社》，水原地方檢察廳從28日下午2時（台灣時間下午1時）起召開審議委員會，針對李明博等轄區內受刑人所申請的停止服刑案進行討論，審議委員會委員長由次長檢察官擔任，5至10名的外部委員則來自學界、法律界、醫療界、公民團體人士。

其實高齡81歲的李明博自從入監服刑以來，便多次以糖尿等多項疾病纏身為由反覆出入醫院，今年6月初更以健康惡化為由，向水原地方檢察廳安養支廳申請停止服刑，上周起更因健康問題住進首爾大學附設醫院。

報導指出，李明博2018年3月因貪汙收賄等嫌疑接受檢方偵查時遭羈押起訴，期間入獄1年，2019年3月保釋出獄；2020年2月二審遭判刑17年，因此再度入獄，保釋遭到取消，對此李明博提出上訴，僅入獄6天便再度獲釋；2020年10月大法院三審定讞，李明博於該年11月2日被關押至首爾東部看守所服刑。

2020年12月，南韓新冠疫情嚴重，包括首爾東部看守所在內的多處監獄與矯正設施出現群聚感染，為此李明博曾提出停止服刑申請，不過卻慘遭駁回，之後便移監至安養監獄。

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