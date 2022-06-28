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安妮亞來了！《間諜家家酒》作者公布5關鍵字　推特輸入爆萌現身

▲▼《間諜家家酒》安妮亞。（圖／翻攝自官方推特／@spyfamily_anime）

▲《間諜家家酒》中的安妮亞人氣超高。（圖／翻攝自官方推特／@spyfamily_anime）

記者張方瑀／綜合報導

日本超人氣動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第一季動畫剛完結，官方宣布第二季將在10月播出。作者遠藤達哉日前更在推特表示，只要在推文內輸入5組關鍵字，就能發現「隱藏版安妮亞」小彩蛋。

《間諜家家酒》在全球各地掀起高人氣，每集播出必定登上推特熱搜，官方推特追蹤人數突破50萬，漫畫中「顏藝」爆棚的安妮亞更是受到動漫迷喜愛，各種梗圖開始瘋傳。

▲▼《間諜家家酒》安妮亞。（圖／翻攝自官方推特／@spyfamily_anime）

▲漫畫中「顏藝」爆棚的安妮亞更是受到動漫迷喜愛。（圖／翻攝自官方推特／@spyfamily_anime）

作者遠藤達哉就在推特發文表示，只要在推文中輸入「#SPY_FAMILY」、「#スパイファミリー」、「#アーニャ」、「#ジャンププラス」、「#ジャンプラで初回全話無料」這5組tag，就會在推文後方出現超可愛的安妮亞表情符號，讓苦苦等待第二季播出的動漫迷們，隨時都能有萌感十足的安妮亞陪伴。

▲▼《SPY×FAMILY 間諜家家酒》作者遠藤達哉推特。（圖／翻攝自推特／@_tatsuyaendo_）

▲作者遠藤達哉推特公布5組隱藏版關鍵字。（圖／翻攝自推特／@_tatsuyaendo_）

許多網友也興奮地在推文底下留言表示，「真的太愛這部了」、「我也把家裡貓咪取名叫安妮亞」、「安妮亞好萌好可愛」、「太期待第二季了」、「跪求其他角色」。

▲▼《間諜家家酒》安妮亞。（圖／翻攝自官方推特／@spyfamily_anime）

▲《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第一季共12集剛播畢，預計秋天10月播出第二季。（圖／翻攝自官方推特／@spyfamily_anime）

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》自2019年3月開始連載，僅花8個月就突破100萬本，來到2021年7月正式突破1000萬大關，在動畫播出前約銷售1500萬本，動畫播出後有效帶動原作買氣，不到一個月就增加200萬本，至今銷量衝破1700萬。

 

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