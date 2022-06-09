李明博可望8月獲特赦？　尹錫悅：讓他坐牢20幾年不太對吧

▲尹錫悅7日在總統辦公室接受出入記者提問採訪。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅自從將總統辦公室搬至首爾龍山區國防部新大樓後，每天從住處至辦公室上班時皆會接受出入記者採訪，如此溝通方式令外界耳目一新。近日尹錫悅被問及任內是否有可能特赦前總統李明博，他首先表示不願多談，之後卻又表示，「關押在監獄生活20多年，這樣不太對吧？」

李明博曾因被控涉嫌侵占汽車零件商DAS約349億韓元、包括要求三星電子替DAS代付119億韓元在美訴訟費，其他貪汙收賄、濫權、逃漏稅共16項罪名被檢方起訴，最後被大法院（最高法院）維持二審17年徒刑定讞，2020年11月重新入獄。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，尹錫悅早在參選總統時，就多次表態有意在就任後特赦李明博、朴槿惠，如今正式就職總統後，外界預估李明博很有可能在今年光復節（8月15日）獲得特赦，當記者昨（8）日向前往辦公室上班的尹錫悅提問時，他還表示，「這個並不是現在討論的問題」，不過至今（9）日卻又表達更鮮明的立場。

高齡81歲的李明博近來以「健康惡化」為由，向安養監獄所隸屬的水原地方檢察廳安養支廳申請停止執行刑期。尹錫悅9日受訪時再度表示，「讓（李明博）在監獄關押生活20多年，這與過去的前例相比似乎不太對。」

據悉，尹錫悅參選總統時，曾於去年11月接受《韓聯社》採訪時表示，「該讓李明博、朴槿惠（當時朴還未獲特赦）回家了。」

另外，北約組織（NATO）邀請南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄出席，至於是否準備前往西班牙馬德里，尹錫悅表示，「目前雖然還正在籌備中，不過難以確定（是否前往）。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》