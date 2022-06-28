南韓決定調漲夏季電費！韓電不堪「反核」加重虧損　尹：反核愚蠢

▲南韓總統尹錫悅22日前往慶尚南道昌原市斗山能源生產廠視察。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄烏戰爭導致全球天然氣、煤炭等燃料價格暴漲，繼台灣經濟部昨（27）日決定將工業用電大戶電費調漲15%後，南韓也決定調漲電費，從7月起每度電費調漲5韓元，平均每戶（4人）每月電費負擔將多出1700韓元，韓媒指出調漲原因在於韓國電力公司的營業虧損，以及文在寅政府時期的反核政策。南韓總統尹錫悅便認為，前朝的反核政策太過愚蠢。

根據韓媒《韓國經濟》，韓國電力公社（以下簡稱韓電）與南韓產業通商資源部於27日表示，今年第3季（7至9月），也就是從7月起每度（㎾h）電費將調漲5韓元，以求緩解韓電長年以來的虧損問題，雖然根據產業通商部的計算，每戶（4人，假設月平均使用307度）的平均電費將因此上漲1535韓元，但若算上附加價值稅等費用，則估計上漲1700韓元。

報導指出，南韓文在寅政府5年來的反核立場鮮明，自從入主青瓦台後便宣布不延役舊有核電廠、不興建新核電廠，減少使用發電單價便宜且低廉的核電，以發電單價較昂貴的液化天然氣（LNG）發電作為替代方案，使得韓電面臨大幅虧損，去年營業虧損達5兆8000億韓元（約新台幣1323.5億元），今年光是第1季營業虧損就達7兆8000億韓元（近新台幣1780億元）。

市場預估，若韓電遲遲未發佈電費調漲案，今年營業虧損恐突破30兆韓元（近新台幣6846億元）。

▲尹錫悅曾表示，將重啟文在寅政府時期停止建設的新韓蔚核能發電廠3、4號機。（圖／達志影像）

其實從今年第1、2季起，國際燃料費用便開始上漲，不過南韓政府以穩定物價為由，決定不調漲電費，然而之後隨著俄烏戰爭面臨長期化，導致全球燃煤、天然氣費用暴漲，加上先前韓電所面臨的營業虧損問題。韓電指出，若要減少營業虧損的規模，每度電至少須調漲33韓元。

尹錫悅政府認為，以目前國際情勢來看，恐怕難以抑制電價上漲，因此斷然實施調整夏季電價。未來不排除再度調漲電價。

根據《韓聯社》，尹錫悅政府將廢除前朝的反核政策、同時強化核電產業生態視為重要國政議題，表示直到2028年以前將投資4000億韓元研發小型模組化核能反應爐（SMR），並於2030年起將技術輸出至全球市場。

據悉，尹錫悅曾於本月22日前往慶尚南道昌原市的斗山能源（Doosan Enerbility）公司生產廠，視察用於鑄造新韓蔚核電廠第3、4號機組反應爐與蒸氣發生器金屬材料庫，他表示文在寅政府過去5年來反核電，是一項愚蠢的政策。

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