南韓總統尹錫悅夫婦抵達西班牙　首度受邀出席北約峰會

▲南韓總統尹錫悅、妻子金建希搭乘空軍一號專機，當地時間27日抵達西班牙馬德里。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅、妻子金建希以印太地區夥伴國身份受邀出席北約組織（NATO）峰會，從首爾機場搭乘空軍一號專機飛往西班牙馬德里，經過14個小時終於在當地時間27日晚間9時30分抵達，此次5天3夜的行程中除了出席北約組織峰會，還將舉行美日韓元首峰會，並與其他北約成員國與夥伴國元首舉行雙邊會談。

根據《韓聯社》，此次尹錫悅出席北約組織峰會，是南韓建政以來首度受邀出席北約組織峰會的總統，也是尹錫悅今年5月就職後首次的海外出訪行程。北約組織做為西方國家代表性的軍事同盟，隨著美國與中國之間的矛盾加深，此次是否討論牽制中國的戰略與政策，自然成為備受矚目的焦點。

首先，尹錫悅預計於當地時間28日與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行會談，接著將與北約組織秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）面談，討論如何與北約組織成員國在經濟、人權、技術領域上進行合作，晚間則出席西班牙國王菲利普六世主辦的晚宴。

之後，尹錫悅預計出席於當地時間29、30日舉行的北約組織峰會領導人會議，期間分別與北約組織會員國和夥伴國、與西班牙國王菲利浦六世等舉行雙邊會談，同時於當地時間29日下午2時30分（韓國時間下午9時30分）出席美日韓三方會談。

據悉，上一次舉行的美日韓三方領導人會談的時間點是2017年9月，當時正值時任總統文在寅出席聯合國大會，距今已相隔4年9個月。

另外，尹錫悅預計29日分別與荷蘭、波蘭、丹麥舉行雙邊會談，30日則分別與捷克、英國舉行雙邊會談，至於與歐盟執委會主席、加拿大、羅馬尼亞則安排會外會（pull aside）。

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