冷氣這樣吹最省錢！　日本「5大節電妙招」教你省荷包

▲日本業者公布了吹冷氣時的省電妙招。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

夏日炎炎，許多人都熱到忍不住開冷氣，但每每收到水電帳單又覺得好心痛。事實上，除了高昂的電費外，省電也是為了節省能源。日本東京電力公司近日也面臨電力不足的危機，經濟產業省更是發出全國首次的「電力供需逼迫注意報」，呼籲民眾配合省電。日本的多家冷氣業者則是公開了「省電妙招」，讓民眾能在不中暑的情況下一起節電。

東京地區27日下午4時至4時半的備用容量為4.7%，4時半至5時則為3.7%，逼近安全標準的最低門檻3%，因此東京電力公司也緊急呼籲民眾配合省電。儘管如此，由於天氣炎熱，經濟產業省還是提醒民眾，如果不吹冷氣可能會提高中暑的危險性，因此還是希望大家量力而為，如果天氣太熱，身體無法負擔，最好還是打開冷氣。

日本冷氣廠商Panasonic與SHARP則是在官網分享了省電的吹冷氣妙招。

1、不要頻繁開關冷氣，如果只是出去30分鐘，可以保持開啟狀態。如果超過30分鐘，則建議將冷氣關閉。

2、為了維持冷氣的最佳運轉功效，建議每2週就要清洗1次冷氣濾網。

3、冷氣的風向也非常重要，由於冷空氣較重會往下沉積，因此應該將風向保持水平，才能維持室內溫度平均，藉此抑制電費。

4、回家後應該先打開窗戶，讓屋內的熱氣散出後，再開冷氣。

5、開冷氣時可以拉上百葉窗或是窗簾，阻隔太陽直射。根據統計這個方法可以節省約5%的能源。



根據日本網路媒體《遠端工作綜合研究所》2021年9月針對約1000名受訪者所進行的調查，有高達74.2%的人認為，居家上班後增加最多的消費就是冷氣費。

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