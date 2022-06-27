貴族學校爭相進駐日本　1年學費200多萬！中港台富豪家長搶著報名

▲位於英國倫敦北部的知名私立學校哈羅公學（Harrow School）即將進駐日本，開設國際學校。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本正在掀起一股「金字塔頂端」的辦學熱潮，世界頂尖的貴族名校搶著進駐日本，希望吸引亞洲富裕家庭的小孩，尤其是來自中國大陸的富二代。彭博估計，儘管一年學費要價超過新台幣200萬元，招生人數仍將出現多年來最大增幅。一名在日本經商的中國企業主說，「這對我們家來說太棒了！」

根據彭博報導，英國幾間著名的私立貴族學校哈羅公學（Harrow School）、拉格比公學（Rugby School）與墨爾文學校（Malvern College）都正在日本建設新校區，未來幾年將新增3000多個入學名額，是日本境內國際學校自2018年以來最大規模的一次擴張。

儘管這些名校每年學費高達930萬日幣（約新台幣203萬元），但校方認為綠意盎然的校園、國際化課程與豐富的課外活動，足以吸引富二代就讀。而進駐日本辦學的原因不外乎是對亞洲家長而言距離較近，新冠病毒感染率較低且限制較少。這與中國持續管控防疫，對私立教育的打擊迫使本國或外國人家庭外移的現象，呈現鮮明對比。

▲就讀英國哈羅學校的女童愛麗絲（Alice）於2021年3月4日疫情封城期間在家上課，利用電腦設備參加哈羅世界讀書日的活動。（圖／達志影像）

哈羅日本國際學校選址於岩手縣知名滑雪小鎮安比（Appi），並由十多年前管理過東京英國學校的Mick Farley擔任新校長。儘管哈羅公學校友名單顯赫，包含多位英國前首相和王室成員，也在亞洲，尤其是中國，擴大辦學規模。但Mick Farley表示，中國教育變得非常複雜，國際學校與私立雙語學校規範與控制變嚴格，「我們在尋找中國以外的機會。」

位於北京的哈羅國際學校只接收外國護照持有者，2022年因為政府實施規定禁止校名使用外來語或「國際」、「全球」等字詞，已經更名為「北京市朝陽區禮德學校」。教育數據服務商ISC Research的數據顯示，在大陸當局近年開始打壓昂貴教育和炫富行為之前，外國學校品牌的中國本地院校入學人數年增超過10%。

相較之下，日本對於疫情採取緩慢開放政策，並保持著發達國家中新冠死亡率的最低水準。日本政府也持續推出吸引私校的獎勵政策，讓投資者更易取得稅務優惠，簡化設立辦事處與取得簽證的程序，例如，推動協助頂級國際學校尋找校地的媒合計畫，甚至可能提供貸款。日本國際學校2022年學費總計有望能達到9.79億美元，而5年前這項數字為7.66美元。

▲英國名校哈羅公學（Harrow School）2021年9月初一張在海南省海口江東新區的新建校地空拍照。（圖／CFP）

哈羅日本國際學校不僅提供高爾夫與滑雪課程，建設任何公立學校都難以匹敵的校園環境。校長Mick Farley表示，學校已經成功吸引了來自中港台的家長。一名長居日本的中國企業主表示，他被哈羅公學的校譽吸引，放棄將子女與妻子送到新加坡的想法，讓孩子們在日本唸書是更好的選擇，「這對我們家來說太棒了」、「日本很近，文化相似又安全，對大陸富裕階級很有吸引力，他們很渴望把孩子送到海外就學。」

報導指出，在大多數國家，國際學校長期以來一直是個利基市場，但近年來其規模與影響力不斷增加，形成了535億美元的全球市場。但隨著國際學校擴張，人們也開始擔心，白人教師與行政人員所教導的西方教育最受歡迎，因此收取高昂學費是合理的這種觀念會永遠流傳下去。

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