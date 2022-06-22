新竹「這鄉」發第二波紓困金！金額再加碼　1萬2300人開心領錢



▲橫山鄉將發放第二波紓困金。（圖／翻攝鄉長張志弘臉書）

記者陳凱力／新竹報導

近因受新冠肺炎疫情影響，民眾陸續停班、停學，每日確診人數居高不下，連帶影響地方經濟，為減緩疫情帶來之經濟衝擊，中央政府接連啟動多項紓困補助措施，橫山鄉公所去年開新竹縣先例，發放第一次防疫紓困金、每人新台幣1000元，今年8月再加碼第2波的紓困金發放，只要是在今年5月13日以前設籍橫山鄉，發放日前未遷走的，每人都可再領2000元，約1萬2300人受惠。

橫山鄉長張志弘於臉書表示，防疫紓困金發放在代表會主席古鋓明、副主席朱陳源及全體代表建議和支持下，使本次防疫紓困金自治條例修正及的2460萬元預算墊付案順利通過。

張志弘說，期望本次紓困金的發放，能在紓解民生經濟困難的同時，更能進一步達到振興經濟、活絡產業之效果，協助減輕鄉內受疫情衝擊民眾及產業的經濟負擔。

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第2波紓困金預計將在8月9日起連3天，透過全鄉17個投開票所發放，8月19日以前未領取者視同棄權，不得補發，期望紓困金除了紓解民生經濟困難，更能進一步達到振興經濟、活絡產業之效果，協助鄉內受衝擊的民眾及產業，減輕疫情帶來之經濟負擔。

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