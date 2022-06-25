高雄醫院長照仍禁探病！猴痘男接觸3醫護　6情況具高風險

▲高雄整體疫情趨勢持續穩定緩降 。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(19)日公布新增5556例本土確診個案，整體疫情趨勢持續穩定緩降，不過高雄醫院、住宿型常照機構仍維持暫停探病。針對國內首起猴痘確診案曾赴高雄就醫採檢，當時曾接觸3名醫護，目前健康狀況無異常。衛生局也列出6種狀況具高風險，但只要落實平日防疫，無須過度擔憂。

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衛生局表示，盛行率最高的年齡層為0-4歲18.99%，65歲以上高齡族群盛行率10.97%，建議符合接種資格者趕快安排疫苗接種。民眾可透過市府平台預約基層診所AZ（18歲以上）、高端（20歲以上）、BNT（12歲以上成人劑型）、莫德納（6歲以上）共4種疫苗，也可預約社區接種站，就近前往接種。提醒週末假期期間，請市民朋友外出請務必佩戴口罩，注意社交距離，重視個人衛生，以降低感染風險。

衛生局指出，截至目前為止，高雄市COVID-19確診個案97.4%為輕症或無症狀而進行居家照護，具風險感染者佔2.6%住院治療或收住中央集檢所、加強型防疫旅館，目前高雄市負壓隔離及專責病房總計2,301床，空床率57.1%；加強型防疫旅館總計484床，空床率84.7%。

衛生局呼籲，出現上呼吸道症狀的民眾，請速就醫或視訊診療並以家用快篩試劑自行篩檢，高雄市醫療防疫資源充足，請市民朋友放心配合市府防疫政策。另為確保醫院及住宿式長照機構安全，高雄市維持暫停探病及探視，並視疫情趨勢進行滾動式調整。

▲國內出現首起猴痘個案。（圖／達志影像／美聯社）

此外，針對台南市24日出現全國首例猴痘確定病例，個案為25歲男性，自德國入境後居家檢疫期間6月22日因症至高雄某醫院就醫、採檢而確診。經疫調個案就醫時於戶外診療站3名醫護皆身著完整防護裝備，評估應無傳染風險，目前持續健康追蹤無異常。

衛生局強調，猴痘傳播對象具侷限性，直接接觸、食用感染動物，或與確診個案親密接觸、不安全性行為、照顧確診者的醫護與同住家人風險最高，民眾只要落實平日防疫作為，無須過度擔憂。