桃園+3272！6／27增設接種站　市府：疫情呈現穩定下降趨勢　

▲桃園市今（25）日新增3,272例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，桃市疫情已呈現穩定下降趨勢。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心今（25）日公布，桃園市新增3,272例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，相較於昨（24）日的4,020例，疫情已下降約18.61%，桃園市議情已呈現穩定下將趨勢；此外，市府規劃於6月27日上、下午開設26處社區接種站，提供莫德納與高端疫苗接種服務，6月29日上午提供BNT及高端疫苗接種服務，籲請符合資格者踴躍接種疫苗。

王文彥表示，今天新增新增3,272例本土確診個案，其中65歲以上個案占9.60 %、18歲以下個案占21.30 %，桃市迄今已累計41萬6,923本土個案，疫情已呈現穩定下降趨勢。另外全國今天則是新增4萬293例，較於昨天的4萬5,678例，已下降約11.79 %。

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王文彥說，快篩陽性民眾大多就近在30家醫院與269家診所進行判讀與尋求醫療照護服務，昨（24）日桃市社區醫療採檢站的看診人數降至151人、PCR採檢人數則有223人，5月11日至6月24日累計看診人數為2萬4,577人，累計PCR採檢人數為10萬6,246人。社區醫療採檢站需求逐漸減少，自6月27日起，改為桃園區中路運動公園（星期一、三、五、日） 與中壢區中正公園（星期二、四、六）開設社區醫療採檢站，其餘社區醫療採檢站則暫停服務。

▲桃園市政府呼籲，符合資格接種者盡速施打疫苗，以提升疫苗覆蓋率。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

王文彥還說，目前桃市居家照護在案數共2萬9,703人，截至6月24日為止，照護案件累計41萬2,249人，已完成40萬6,401人，累計完成率近99%，感謝各醫院與基層診所第一時間提供確診民眾即時照護與關懷。

此外，桃市許多長者已符合第4劑疫苗接種資格，市府規劃於6月27日上、下午開設26處社區接種站，提供莫德納與高端疫苗接種服務。6月29日上午提供BNT與高端疫苗接種服務，凡滿65歲以上（原住民族55歲以上）、距離接種第3劑已滿5個月之長者，施打第4劑疫苗，尚未施打第1、2、3劑長者也可施打，目前疫苗數量充足，民眾可安心前往接種。長者接種疫苗可搭乘免費愛心計程車往返各社區接種站，接種後可獲700元超商禮卷、2劑快篩試劑與桃園好米1包等好康。

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