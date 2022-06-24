新郎太嗨「開槍慶祝」下秒一槍射殺朋友　婚禮驚悚影片曝光

▲ 印度新郎在婚禮上興奮開槍，卻不慎射殺朋友。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度婚禮現場出現驚悚一幕，新郎馬德希亞（Manish Madheshia）興奮朝空中開了一槍，但卻意外把槍口對準身旁的男性友人，誤殺對方。

太陽報報導，新郎馬德希亞結婚舉辦婚宴，當時在軍中服役的35歲男性友人亞達夫（Babu Lal Yadav）特地請假，飛越半個地球來參加這場喜宴狂歡。

在儀式上，馬德希亞拿到手槍後變得興奮，決定開槍慶祝，便朝空中開了一槍，但他卻不小心把槍口對準亞達夫。依據畫面，身穿白色上衣的亞達夫當場被子彈擊中，瞬間倒地。

已知亞達夫在送醫途中宣告不治。警方已把手槍沒收展開調查，拘留馬德希亞等人進行審問。