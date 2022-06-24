獨／機工長生活照曝光！勁帥現身婚禮　友淚憶「迷倒女生大仁哥」

▲S-70C殉職機工長劉尚鈞穿著西裝的帥氣模樣。（圖／友人提供）

記者吳奕靖、蔡怡萍／綜合報導

海軍S-70C反潛直升機22日下午於高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時墜毀，機上4人輕重傷，機工長劉尚鈞士官長（37歲）全身有二到三度燒燙傷，面積達95％，經全力搶救仍在昨日（23日）深夜11點01分宣告不治。消息傳開後，許多曾與劉尚鈞共事的同袍紛紛在臉書PO文哀悼，稱劉是「迷倒女生的大仁哥」，而他穿著西裝出席友人婚禮的帥氣照片也曝光，令人感嘆一場意外竟帶走他的寶貴生命。

照片中可見劉尚鈞穿著合身黑色的西裝襯衫，打著銀灰色領帶，低頭看著手中的新人謝卡，似乎感受到婚禮的喜氣，露出淺淺的微笑，精實的訓練也讓他的身形雖然有些削瘦，卻不失英挺。友人透露，這是一起參加婚禮時，自己隨手拍下的，只因覺得劉尚鈞長得很帥，但無奈影中人只能成為追憶、留存親友心中。

▲S-70C機工長劉尚鈞因重傷，家屬不忍他再受苦放棄急救，同袍列隊悲痛送行，輕喊回家了。（圖／民眾提供）

海軍S-70C反潛直升機22日下午執行訓練時，疑似尾旋翼失效，導致從空中重落地，瞬間起火，當時機上4人以機工長劉尚鈞的傷勢最為嚴重，他全身二度、三度燒燙傷，送醫急救生命跡象仍不穩定，醫療團隊一度裝上葉克膜搶救。

軍醫局表示，劉尚鈞士官長燒燙傷面積達95％，全身只剩下5％皮膚是完整的，且有腹網膜下腔出血，到院後立即實施清創跟抗生素治療，但23日凌晨2點多因為呼吸、心跳出現變化，院方緊急裝上葉克膜搶救。

但劉尚鈞的傷勢太過嚴重，家屬不忍他再受折磨，23日傍晚同意放棄急救，希望讓他留著最後一口氣回到桃園老家，最終他在23日深夜11點01分宣告不治。海軍同袍聞訊後，在醫院門口列隊送行，目送劉尚鈞上救護車，齊聲呼喚「回家了」，劉的稚女也在家人的陪伴下，輕聲向父親說道「爸爸回家了」，讓在場眾人不禁鼻酸。