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鄰居大媽「1奧步」毀草地婚禮！故意破壞浪漫見證　新娘氣瘋

▲▼鄰居大媽毀草地婚禮　新娘氣瘋！故意用「1奧步」破壞浪漫見證。（圖／翻攝自TikTok／Vampyyric）

▲賓客崩潰指出，現場根本聽不到新人相互宣誓。（圖／翻攝自TikTok／Vampyyric）

記者王佩翊／編譯

國外一對新人日前在草地上舉辦婚禮，然而當新娘進場時，對街的鄰居大媽卻突然拿出割草機瘋狂除草，巨大的嗡嗡聲直接蓋過婚禮上所有聲音，甚至連新人雙方說證詞也聽不到，完完全全地毀了這場浪漫婚禮，讓新人與賓客都憤怒不已。整個過程事後被po上TikTok，並吸引超過37萬次觀看，該名大媽也被網友砲轟，「超沒禮貌。」

TikTok帳號vampyyric日前PO出一段影片，以抨擊這名大媽的失禮行為。影片指出，當現場開始播放屬於新娘的歌曲後，她沿著紅毯入場，然而此時這名大媽卻突然拿出她的割草機瘋狂除草，並製造出劇烈噪音，企圖破壞婚禮。

影片中剪輯了數段在婚禮上拍攝的畫面，不論是新娘進場、新人雙方宣誓等流程，都只能聽見背景中巨大的除草聲。賓客也忍不住抱怨，因為她的割草機，導致現場很多人都聽不見新人誓詞的內容。原po抱怨，該名大媽的除草行為持續到婚禮結束。

▲▼鄰居大媽毀草地婚禮　新娘氣瘋！故意用「1奧步」破壞浪漫見證。（圖／翻攝自TikTok／Vampyyric）

▲該名大媽故意等到新娘入場時，才啟動割草機。（圖／翻攝自TikTok／Vampyyric）

從影片中更可以發現，這名除草大媽發現賓客在拍她時，還故意挑釁地看著鏡頭，繼續除草。事後，新人的親友氣不過，於是找到這名大媽，沒想到她竟態度惡劣且不屑一顧，分明就是故意要破壞別人婚禮。據賓客指出，該名大媽還故意等到新娘入場時，才開始除草。

這名賓客事後將整個過程po上TikTok，隨即吸引37萬次觀看、1.6萬人按讚。而網友則紛紛表示，大媽非常沒禮貌。不僅如此，他們還開玩笑ㄉ提供「報復手段」稱，「如果是我，我會每週至少1次，半夜3點到她家按門鈴」、「希望你可以舉行一場更盛大的活動，並放音樂放到凌晨」。

有人質疑，雙方是否早有過節，但原po則表示，他們沒有得罪大媽。也有網友認為，「除草是大媽的自由，她本來就可以在任何時間做任何想做的事」、「既然你沒有為你的場地支付費用，就要接受這一點」等。

@vampyyric some people are so miserable #karen #wedding #weddingruined #ruines #SlurpeeRun #karens #karensgoingwild #karensoftiktok #fyp #fypシ ♬ Jiggle Jiggle - Duke & Jones & Louis Theroux

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