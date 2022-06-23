夫妻情不自禁在「聖河」濕吻恩愛　遭鄉民拖走圍毆畫面瘋傳

▲男子行為引發當地民眾憤怒。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一對夫妻河中戲水時，情不自禁當眾親親曬恩愛，沒想到引來附近男子不爽，突然遭多名男子包圍，演變成群眾暴力事件。誇張畫面在網路上瘋傳，當地警方對事件展開調查。

事件發生在阿約提亞(Ayodhya)薩拉尤河(Sarayu River)，影片中可看到，男子與妻子在河中消暑時，2人不但抱在一起還親了起來，恩愛畫面意外挑動當地保守份子的敏感神經，引發多名男子上前辱罵他們甚至動手打人。

男子慘遭多人圍毆時，妻子雖然試圖介入仍被拖走，還可聽到村民大喊，「阿約提亞絕對不會容許這麼粗俗的事」。影片在網路上引發網友論戰，有人認為鄉民小題大作，也有人指出薩拉尤河是聖河不能被侮蔑，警方則回應，已對事件調查並採取法律行動。