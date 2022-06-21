漁業署持續溝通「石斑雪卡毒疑慮」！　曝日本很希望買台灣民主之魚

▲漁業署強調，雪卡毒疑慮持續跟日本溝通中。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者許展溢／台北報導

大陸檢出台灣石斑魚有孔雀綠、結晶紫禁止進口，農委會除將擴大內銷，外銷主要目標放在紐西蘭、美國和加拿大，不少人好奇跟台灣友好的日本呢？農委會週日提到，因日本擔心台灣的石斑吃進藻類產生「雪卡毒」，還要透過台日交流協會談。漁業署今（21日）指出，持續溝通中，但他們很希望買台灣民主之魚。

2016年至今年5月，台灣石斑魚包含生鮮、冷藏及冷凍，出口到日本僅204公噸，而去年石斑魚總出口量6681公噸，外銷給日本只有2公噸。對比台灣鳳梨被大陸禁後，積極開拓日本市場，為何石斑魚歷年出口到日本的量這麼少？農委會副主委陳添壽日前說明，最主要台灣石斑魚最大宗就是龍虎斑，也就是由龍膽石斑跟老虎斑交配，但這樣的交配讓日本很怕有「雪卡毒」，擔心龍虎斑都在岩礁成長會吃下藻類，造成石斑體內有藻毒。

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陳添壽提到，會透過台日交流協會談這些事，只要解除雪卡毒疑慮，石斑銷日量就有望成長。日本《產經新聞》在台支局長矢板明夫也指出，日本最大的漁業養殖業者有意引進台灣石斑，更寫信給台灣業者表示，「我會接收大家的石斑魚，請放心。」

是否有跟日本解釋清楚？漁業署代理署長范美玲說，「持續跟日方溝通，現在日方也是很希望買我們的的民主之魚」，會用其他青斑、龍膽石斑先外銷到日本，雪卡毒部分持續跟日本溝通，希望他們了解台灣養殖池不會有該毒產生。