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日本23歲女裸屍慘掛樹頭！舌骨斷裂　男嫌手機搜出「上銬囚禁片」

記者張寧倢／綜合外電報導

東京23歲女性上班族新野理奈，於6月5日被通報失蹤，警方18日終於在茨城縣一處樹林間發現她的遺體被掛在樹上，全身赤裸且死亡多時。警方調查發現，新野失蹤前曾與一名男子進入附近別墅，於是逮捕了33歲嫌疑人三瓶博幸，而他的手機竟存有新野遭上銬的影片，而驗屍結果也發現新野舌骨骨折。

根據NHK、讀賣新聞等日媒報導，日本警視廳搜查1課於14日逮補神奈川縣南足柄市的33歲男性公司職員三瓶博幸，他曾在5日上午與在東京文京區上班的新野相約見面，其後新野便不知去向，因此懷疑他涉有重嫌。

▲▼涉嫌囚禁殺害23歲女性上班族新野理奈的33歲嫌疑人三瓶博幸。（圖／美聯社）

▲涉嫌囚禁殺害新野理奈的33歲嫌疑人三瓶博幸21日遭移送東京地檢。（圖／美聯社）

幾天後，警方於18日在茨城縣常陸太田市一處林道懸崖下方6公尺處，發現一具被掛在樹上的女裸屍，雖無明顯外傷但周邊有電線、膠帶等可疑物品，經牙型鑑定後確認死者就是新野。搜查人員稱，三瓶與新野是透過網路相識，今年2至3月左右首次見面，5日上午10點左右，新野在茨城縣JR鐵路水戶站發訊息聯絡三瓶，這是兩人第2次見面，怎知新野上了三瓶的車後就被載到，距離棄屍地點1.5公里處的一處別墅。

警方20日在別墅中找到被褥、床墊、沾著泥土的鋤頭、新野與三瓶的手機，而三瓶的手機裡竟存有新野在地下室遭上銬的影像，懷疑是三瓶透過網路交友，以達成誘拐女性拍攝影片的目的，並於21日正式將他移送東京地檢署，接受檢方調查。此前，三瓶向警方供稱，手銬是在雙方合意之下戴上的，也否認了囚禁女性的嫌疑。

▲▼涉嫌囚禁殺害23歲女性上班族新野理奈的33歲嫌疑人三瓶博幸，中學時期畢業照。（圖／翻攝日網）

▲三瓶博幸中學時期畢業照。（圖／翻攝日網）

警視廳搜查1課21日上午在記者會中表示，驗屍結果顯示，新野的死因尚無法確定，但左側舌骨（舌根部分到喉嚨的骨頭）呈現折斷狀態，據推測已經死亡1到2周，舌骨骨折與死亡的因果關係仍不清楚。日媒稱，過往也有因被勒頸部而導致舌骨骨折的案例，但新野的遺體並無明顯外傷。

▲▼涉嫌囚禁殺害23歲女性上班族新野理奈的33歲嫌疑人三瓶博幸。（圖／美聯社）

▲三瓶聲稱，新野是在雙方合意之下被戴上手銬。圖為移送嫌疑人畫面。（圖／美聯社）

與嫌疑人住在同棟公寓的男性表示，最近三瓶看起來沒什麼精神，有些虛弱。由於三瓶出身福島，有日媒也訪問到據稱是三瓶中學時期的同窗。對方表示，三瓶據稱是從美國轉學來的，英語很流利，雖然個子不高，但參加了籃球社。從畢業時寫下的文章中可以看見，三瓶似乎是過著被朋友包圍的學生生活。也有人聲稱，三瓶的父親在大企業工作，家裡很富有。

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