漁業署今下午公布「石斑原始檢驗報告」　陳吉仲：絕對禁得起檢驗

▲對於石斑議題，陳吉仲強調，絕對禁得起檢驗。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣石斑魚被大陸以檢出孔雀石綠、結晶紫為由暫停輸入，漁業署日前針對供貨11家漁場檢驗魚體，全數合格，不過檢驗單位是中央畜產會，被外界質疑這根本自己人，真的有公正性嗎？且全合格為何不能公布業者名單及更詳細等資料？農委會主委陳吉仲今（21日）表示，下午漁業署會有所有說明。

陳吉仲今出席「世界動物衛生組織十足目虹彩病毒參考實驗室授證及揭牌活動」，對於石斑所有檢測是否能公開給國人？他表示，過去5年食藥署針對市售用藥檢出，每年合格率100%，過去10年漁業署在產地檢驗了超過1.8萬件，每年平均1800件數量，合格率高達98.5%，且合格率近年還大幅度提高，完整數字願意提供給外國人跟國人。

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陳吉仲說，近日居隔，各界給了很多石斑產業意見都聽到了，會用專業一一解決問題，將來針對1000多戶養殖戶所有生產管理、用藥管理等，不管國內外市場，要做到盡善盡美，要民眾放心安心消費。

陳吉仲指出，至於外界認為漁業署不足以取信，今天下午農委會會將所有原始檢查報告資料公布給大眾，若大家還是有任何疑慮，農委會願意出錢由第三方公正實驗室，在11場抽水土、魚體，絕對禁得起檢驗。

漁業署發出通知，今下午2點將舉辦「石斑魚產業因應措施進度說明記者會」，由漁業署代理署長范美玲、國際處副處長林志鴻、農業金融局副組長李宏仁說明。