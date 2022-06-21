台灣要鬆綁管制830項大陸農產品？　陳吉仲：政策不會改變

▲陳吉仲說，台灣管制830項大陸農產品政策不會改變。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

大陸這兩年先是禁了台灣鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦和石斑魚，台灣也有管制大陸830項農產品進口，若真要符合正常市場規範，是否要適度鬆綁？農委會主委陳吉仲今（21日）表示，這是具體保護台灣農業，政策不會改變。

陳吉仲今出席「世界動物衛生組織十足目虹彩病毒參考實驗室授證及揭牌活動」，對於台灣管制830項大陸農產品，他說明，兩岸農產貿易有相關時空背景，我方針對830項農產品，是「具體對農業保護的措施，政策不會改變」，如果大陸有問題，雙方有很多管道可以聯繫。

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陳吉仲強調，很樂意就兩岸農產貿易，包括830項農產品管制，及陸方違反相關措施禁掉台灣鳳梨、石斑魚和蓮霧等，都很樂意不拘任何形式，持開放態度交換意見。

陳吉仲也提到，所有農產品要永續，國際市場就要開拓，希望農產品是在正常貿易市場機制下引導，2005年EFCA生效後，石斑魚放在早收清單，2010年前全國產量不到1萬多公噸，現在2萬多公噸，早收清單誘導農民大量生產，現在又用禁藥議題暫停輸出，就不是正常的貿易。

陳吉仲說，為追求農漁產品永續，期待在完整農產貿易機制下進行，才會更長遠，以鳳梨為例，已脫離仰賴單一市場，產地價今年每公斤24元，較去年22元高，鳳梨問題解決了，石斑魚等其他也會往這方向進行。