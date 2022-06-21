監委要求教育部推動性別友善宿舍　紀惠容：未來10年要跨過的門檻

▲監察委員葉大華（左）、紀惠容（右）。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

長庚大學跨性別學生小雯爭取入住女生宿舍遭拒，監察委員葉大華21日說，校方未考量學生性別認同住宿需求，師長輔導學生欠缺多元性別與性平意識，期盼校方重啟性平調查，並推動性別友善宿舍；監察委員紀惠容則認為，性別人權絕對是未來10年國家要跨過的重要門檻。

監察院教育及文化委員會16日通過葉大華、紀惠容所提的調查報告，報告內容指出，長庚大學未妥適考量學生性別認同住宿需求，學校師長輔導學生欠缺多元性別與性平意識，導致侵害學生人格權及受教權，顯有疏責。

葉大華、紀惠容上午召開「跨性別學生校園權益有待提升，教育部如何保障跨性別學生權益調查案」記者會。葉大華表示，教育部應督促長庚大學重啟性平調查，並且參酌國內外多元性別友善空間建置經驗、發展相關指引，落實推動大專校院性別友善或性別包容宿舍。

葉大華指出，長庚大學在2017年發生校園性平事件，跨性別A生在9月27日與甲師、乙師、時任住宿組組長討論跨性別學生住宿需求時，發生甲師、乙師侵害A生人格權的言論，A生在入學前已多次詢問跨性別學生入住住宿一事，同時提供診斷證明，期待能依性別認同入住女生宿舍。

然而，葉大華說，2017年9月長庚大學開學後，仍然將A生分配在男生宿舍，而且A生提供的醫療診斷證明暨醫囑，未見於長庚大學的性平調查報告，專業醫療評估意見也沒有被校方在後續輔導時參採。

葉大華表示，A生在甲師、乙師發生侵害人格權的言論之後，校方未能依其性別認同安排宿舍，所以需要經過友人協助，輾轉投宿在社團辦公室、他校宿舍及在外租屋，導致身心受創，最後在2018年3月申請休學至今。

葉大華說明，長庚大學在安排A生住宿過程及性平事件調查，沒有參考專業醫療意見，相關行政主管人員對A生因接受荷爾蒙治療，正在歷經身心劇變等情事也欠缺理解，仍然逕自將A生安排入住男宿，嚴重忽略A生的最佳利益。

葉大華認為，傳統二元性別區分加深校園對於跨性別學生的性別檢查，使其無法如同一般學生，無需特別考量即享有符合性別認同宿舍的權利，且跨性別學生對於校園空間的需求又有個別差異。

紀惠容受訪時表示，監察院這次雖然沒有提出糾正、糾舉或彈劾，但是有關學生跨性別的議題，這個案件真的只是冰山的一角，當中涉及的問題非常嚴重，性別人權絕對是未來10年國家要跨過的重要門檻，意義重大。

紀惠容也說，跨性別孩子常常被形容為「靈魂裝錯身體」，導致在就學、就業上遇到很多困擾，甚至常常被打壓，台灣雖然已經通過同婚專法、在亞洲的性別指標是第一名，但是在多元性別的接納還有很大的學習空間。

紀惠容強調，跨性別學生往往受到很多打壓，希望校園提供多元性別的照顧與資源，台灣在未來10年能夠有更多性別友善的空間或學習環境，大家一起陪伴孩子跨過門檻，這是監察院對台灣校園很大的期待。

▼監察委員要求教育部推動性別友善宿舍。（示意圖／記者黃克翔攝）

