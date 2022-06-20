監委指司法官學院欠缺多元性別概念　宿舍床位安排以二元方式處理

▲監察委員紀惠容。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員紀惠容、高涌誠20日表示，司法官學院辦理司法人員的訓練及住宿，核有多項事務欠缺多元性別概念，且該學院舊有建築設施、設備不符新式建築標準，卻又不易改造，導致難以妥適規劃符合性別平等、多元需求的設計，相關機關應積極謀求改進。

監察院晚間發布新聞稿說明，監察院司法及獄政委員會在今年5月11日通過紀惠容、高涌誠所提「司法官學院宿舍安排涉性別歧視等情案」的調查報告，促請司法官學院檢討改進。

監委表示，近來國人多元性別意識逐漸抬頭，但是司法官學院在辦理學員學號、教室座位、宿舍床位安排、文件表格等，都是以制式的二元性別方式處理，且性別爭議申訴的處理及承辦人員相關用字遣詞等節，也都有持續檢討精進的空間。

調查報告指出，司法官學院雖然已經建構「員工協助方案」（EAP）等相關心輔機制，值得肯定，但是目前使用率仍然偏低，如何改變既有觀念，以及協助同仁、學員自我發覺，勇於且樂於使用相關心理諮商服務，應為該學院下一階段檢討改善的目標。

監委期許，司法官學院為孕育我國法官、檢察官的搖籃，如果能夠在養成過程中，提供相對完善的性別友善設施，應該能潛移默化學員的性別意識與敏感度，提升其等爾後處理性別案件的品質。

監委指出，司法官學院雖然盡力維持並修建符合多元性別的設施，然而主建築物自民國70年代啟用至今，已經超過40年，舊有建築設施、空間、設備不符新式建築標準，卻又不易改造，導致難以妥適規劃符合性別平等、多元需求的設計，需要檢討改善，相關機關應積極謀求改進。

監委也說，公部門的宿舍整建與安排，涉及跨部會法規整合，政府至今沒有提出具多元性別概念的相關建設及政策指引，不過隨著近年社會快速變遷，人權意識持續抬頭，社會大眾對政府邁向更進一步實質性別平權的期待也不斷攀升。

監委建議，行政院應該借鏡國外經驗，以及廣納國內已經完成的實務研究，著手進行跨部會的法規源頭整合，以利建置本土化的多元性別施政指引，提供各機關有所依循。