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學習歷程檔案遺失「虛擲8千萬公帑」　監察院糾正國教署：要究責

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院糾正教育部國教署。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

去年教育部國教署「學習歷程」雲端資料因委外單位嚴重疏失，釀81校、7854位學生、2萬5210件檔案資料全數遺失，且國教署沒有資通安全單位，導致8000餘萬元鉅額公帑虛擲並衍生資安破口，引發社會譁然。監察院今（17日）表示，通過監委葉大華、葉宜津、王麗珍、賴鼎銘、張菊芳的調查報告，糾正教育部國教署，並應追究相關失職人員及委外團隊責任。

國教署委託國立暨南大學建置維運「學習歷程公版模組」，去年發生因為未落實標準作業程序、操作人員於移轉學生學習資料過程中參數設定錯誤，又未即時啟動備份機制，釀成81校、7854位學生、2萬5210件檔案資料遺失。

監委葉大華等人調查發現，國教署委託暨南大學建置及維運「高級中等學校學習歷程公版模組」，歷年共計編列8495萬8000元經費，建置中央雲端備份中心、資安事件中央監控中心，並辦理向上集中虛擬主機租用、增購雲端備份設備，另更於2021年進行系統功能優化工作，惟於該年9月仍發生學習檔案資料遺失而難以補救的狀況。

監察院指出，顯見國教署未能督導委外單位落實資料庫每日硬碟平台快照、完整備份、差異備份、同步備援及定期還原演練等標準作業流程，對攸關學生學習表現資料蒐集及利用，長期有業務督導不周、系統維運能量不足之缺失，造成多校師生需耗費額外時間及資源，進行事後確認及補救工作，且未確實評估學生因本事件所受影響，據以提供補償措施，有負各界對於重大教育政策之信任，損及政府形象與公信力，核有重大違失。

監察院質疑，國教署耗費鉅額公帑委託暨南大學開發公版模組，仍無法符合各類校務行政系統使用者之需求，自111年1月底起停止服務，致已採用公版模組之395所學校，必須再度進行系統轉換，未符資通安全責任等級規定，且各校資通安全事件頻仍，任由學校端負責儲存含有學生個人機敏資料的學習歷程檔案資料，極易衍生資通安全風險。

調查報告也指出，教育部暨國教署掌管全國高級中等以下學校教育事務，然未盡重視資通安全專業人才之培育，《資通安全管理法》於2018年6月6日公布後迄本事件發生已逾3年，惟該署尚無配置妥適質量之專業人力，且資通安全內部檢核及異常管理機制迄未周全，國教署僅得以行政協助方式委託暨南大學，建置攸關重要教育政策之資訊系統，惟於維運量能不足下易衍生資通安全風險。行政院及教育部應積極評估國教署設立資通（安）專責單位的必要性。

此外，監委認為，教育部於2021年9月26日召開記者會說明本事件發生經過及補救措施，雖已引發媒體報導及社會關注，然經調查本事件肇因於權責單位專業人力及資安素養不足，未落實資通操作覆核之安全機制及標準作業流程。

監委要求教育部，除應依契約規定追究暨南大學行政協助應負責任或補償之外，行政院也應以此案例為鑑，落實強化政府單位依「資通安全管理法」落實相關工作及宣導，並加強高階主管人員資通安全素養。

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