張清俊指政治獻金申報險做白工　監院：系統轉換發生相容性問題

▲台灣民眾黨桃園市議員參選人張清俊。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨桃園市議員參選人張清俊日前指出，監察院今年的政治獻金申報系統險些出包，監察院19日回應，監察院今年建置新的「政治獻金網路申報系統」，然而涉及新舊系統間轉換與介接，難免發生相容性的問題，非常感謝張清俊持使用網路申報系統，並且即時反應操作問題。

監察院透過新聞稿說明，因應九合一地方公職人員選舉，預估將有數萬以上人員參加選舉，監察院秉持主動服務熱忱，今年建置新的政治獻金網路申報系統提供擬參選人使用，希望簡化申報程序，減少不必要違法情事。

然而，監察院坦言，涉及新舊系統間轉換與介接，難免發生相容性的問題，監察院同仁與廠商本著「發現問題，解決問題」的態度，開發過程中克服許多新舊系統間的差異，不斷測試修改，務求減少錯誤發生。

監察院強調，在今年3月22日新系統上線後，已經特別要求系統廠商駐點服務，專門解決使用者操作問題，監察院竭誠全力協助，務求精益求精。

監察院指出，有關張清俊反映受贈收據誤植發票日的問題，監察院已經在第一時間立刻通知系統廠商處理，迅速解決問題，不影響捐贈者與受贈者雙方權益。

監察院也說，非常感謝張清俊支持使用網路申報系統，並且即時反應操作問題，也歡迎其他擬參選人對於該系統提出良善建議，共同精進網路申報系統，以利盡善盡美。

監察院表示，為增進擬參選人對《政治獻金法》及政治獻金網路申報系統的瞭解，監察院從今年4月19日開始，為擬參選人及相關輔助人員辦理8場次「政治獻金法視訊宣導課程」，課程影片剪輯後將放置在監察院官網，歡迎大家收視。