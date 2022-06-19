　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張清俊指政治獻金申報險做白工　監院：系統轉換發生相容性問題

▲台灣民眾黨張清俊。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨桃園市議員參選人張清俊。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨桃園市議員參選人張清俊日前指出，監察院今年的政治獻金申報系統險些出包，監察院19日回應，監察院今年建置新的「政治獻金網路申報系統」，然而涉及新舊系統間轉換與介接，難免發生相容性的問題，非常感謝張清俊持使用網路申報系統，並且即時反應操作問題。

監察院透過新聞稿說明，因應九合一地方公職人員選舉，預估將有數萬以上人員參加選舉，監察院秉持主動服務熱忱，今年建置新的政治獻金網路申報系統提供擬參選人使用，希望簡化申報程序，減少不必要違法情事。

然而，監察院坦言，涉及新舊系統間轉換與介接，難免發生相容性的問題，監察院同仁與廠商本著「發現問題，解決問題」的態度，開發過程中克服許多新舊系統間的差異，不斷測試修改，務求減少錯誤發生。

監察院強調，在今年3月22日新系統上線後，已經特別要求系統廠商駐點服務，專門解決使用者操作問題，監察院竭誠全力協助，務求精益求精。

監察院指出，有關張清俊反映受贈收據誤植發票日的問題，監察院已經在第一時間立刻通知系統廠商處理，迅速解決問題，不影響捐贈者與受贈者雙方權益。

監察院也說，非常感謝張清俊支持使用網路申報系統，並且即時反應操作問題，也歡迎其他擬參選人對於該系統提出良善建議，共同精進網路申報系統，以利盡善盡美。

監察院表示，為增進擬參選人對《政治獻金法》及政治獻金網路申報系統的瞭解，監察院從今年4月19日開始，為擬參選人及相關輔助人員辦理8場次「政治獻金法視訊宣導課程」，課程影片剪輯後將放置在監察院官網，歡迎大家收視。

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
新竹22歲男全身血被丟包急診亡！　2人自首
iPhone 14「四款外觀全露出」　瀏海螢幕確定再見
摩鐵激戰50次！小三反咬性侵　人夫喊冤：她傳裸照要我尻槍
BA.4、BA.5可能已進來！會坐大嗎　醫給答案籲做1件事
幣圈血崩！比特幣摔掉7成　一文看懂怎麼了
女公務員咖啡店亂解放！店員聞尿騷味...咖啡豆也泡爛
恩恩爸聽到「代宣布死訊」很震撼　侯友宜回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張清俊指政治獻金申報險做白工　監院：系統轉換發生相容性問題

又見民眾黨「小雞」！何時辭職參選台北市長？　黃珊珊：有既定步驟

林智堅落跑空降選桃園！　張善政「不攻擊」：有綠營好友告訴我皮繃緊

開關遭人切開！基隆中山區停電756戶受影響　台電回應：已報警處理

恩恩爸聽到代宣布死訊很震撼　侯友宜感同身受：我如實回答

曝林智堅空降有「死門」　在地議員轟：把桃園當塑膠？

被民眾黨內部控「蔡英文側翼」　黃珊珊：請大家不要造謠

藍綠都一樣！年底桃園市長選戰　兩黨都徵召「空降」

柯文哲主建興建金廈大橋　許智傑批萬萬不可：引狼入室的道路

國民黨團批民進黨心中只有選舉　「應該學我們為確診亡者哀悼」

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

魔王級舞痴「連走路都不協調」　轉圈「被自己絆倒」Gabee望天：啊...

張清俊指政治獻金申報險做白工　監院：系統轉換發生相容性問題

又見民眾黨「小雞」！何時辭職參選台北市長？　黃珊珊：有既定步驟

林智堅落跑空降選桃園！　張善政「不攻擊」：有綠營好友告訴我皮繃緊

開關遭人切開！基隆中山區停電756戶受影響　台電回應：已報警處理

恩恩爸聽到代宣布死訊很震撼　侯友宜感同身受：我如實回答

曝林智堅空降有「死門」　在地議員轟：把桃園當塑膠？

被民眾黨內部控「蔡英文側翼」　黃珊珊：請大家不要造謠

藍綠都一樣！年底桃園市長選戰　兩黨都徵召「空降」

柯文哲主建興建金廈大橋　許智傑批萬萬不可：引狼入室的道路

國民黨團批民進黨心中只有選舉　「應該學我們為確診亡者哀悼」

機車通勤小劇場！他問「只有我會邊騎邊唱嗎」網爆共鳴：你不孤單

新竹男全身血被丟包急診　搶救無效死亡！2男自首：還有主嫌

蕾菈雙峰半弧線清楚外露！泳裝辣挖洞…網狂放大「胸口亮點」特殊意義曝

可口可樂宣布退出俄羅斯市場　停止當地生產銷售

台1線枋寮段大貨車轉彎擦撞招牌+號誌　用路人心驚急報警　

全球通膨何時回落？央行給答案　7大經濟體「這1國」最早降溫

iPhone 14系列4款外觀全露出！　瀏海螢幕確定再見、Type-C再等等

《原子少年》何書瑋被坤達圈粉　親密接觸驚「好大」

媽確診隔離中…陪病看護躺床邊「睡得比病患爽」　小腳還偷偷饋床

張清俊指政治獻金申報險做白工　監院：系統轉換發生相容性問題

政治熱門新聞

盼成兩岸紛爭緩衝　柯文哲主張建金廈大橋

恩爸聽到代宣布死訊很震撼　侯友宜回應了

民進黨22縣市長提名佈局一次看！林智堅選桃園、羅致政傳戰新北

林智堅戰桃園　鄭寶清氣炸：鄭文燦指定接班「桃竹雙輸負全責」

2024選總統？　郭台銘親自回應了

不斷更新／藍綠全台22縣市佈局總整理

快訊／蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選新竹　「延續綠色執政」

賈永婕急捐HFNC救了4確診幼兒！

柯建銘曬3人合照　勉林智堅新挑戰、讚沈慧虹「接棒不二人選」

快訊／民進黨正式徵召蔡適應選基隆市長

藍委批政府心中只有選舉：應該學我們哀悼

快訊／沈慧虹轉戰新竹市長

快訊／「桃園女婿」林智堅跨區參戰　嘆不捨：責任來了勇於承擔

鄭運鵬自曝私心很低　林智堅參選真誠愉快

更多熱門

相關新聞

被控蔡英文側翼　黃珊珊：不要造謠

被控蔡英文側翼　黃珊珊：不要造謠

面對2022台北市長選舉，民眾黨擬推派台北市副市長黃珊珊接棒參選，但因為黃珊珊仍有親民黨籍，近期引發黨內人士不滿，外傳民眾黨內部群組還流傳指控黃珊珊是總統蔡英文的側翼、不要再被騙了。對此，黃珊珊19日回應，謠言就是看一看即可，「若大家都痛恨謠言，就請大家不要再造謠。」

年底桃園市長選戰　藍綠都徵召「空降」

年底桃園市長選戰　藍綠都徵召「空降」

「政治獻金申報」險做白工！民眾黨參選人助監院抓漏

「政治獻金申報」險做白工！民眾黨參選人助監院抓漏

柯文哲大酸：不貪污的民進黨就是民眾黨

柯文哲大酸：不貪污的民進黨就是民眾黨

民眾黨金門聯絡處開幕　柯文哲跨海出席

民眾黨金門聯絡處開幕　柯文哲跨海出席

關鍵字：

張清俊民眾黨台灣民眾黨政治獻金監察院

讀者迴響

熱門新聞

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

Netflix影集驚傳死亡車禍！「2演員當場慘死」

高麗菜輸了！「高纖維蔬果排行」出爐　第1名還能治咳嗽

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

被拐25年當億萬富翁養子！他找回親生父母身世超狂

八點檔她好眼熟...竟是35年前最紅童星

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

她點黑鮪魚下腹肉　店家「糊弄外行」2次都給赤身

洗衣機「1步驟」很多人漏做　內行搖頭

劉畊宏健身直播退燒　被「賣菜英文老師」取代

余皓然校花女兒挨酸「學校有錢就能進」！回應超高EQ

更多

最夯影音

更多
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面