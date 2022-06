國際泳聯宣布：12歲以後「變性手術」選手　禁止參加女子組比賽

▲湯瑪斯(Lia Thomas)是美國NCAA一級泳賽史上首位在500公尺自由式女子組奪冠的跨性別選手。(圖/達志影像/美聯社)

記者林彥臣/綜合報導

國際泳聯(FINA)在19日投票結果顯示,禁止跨性別選手參加女子組比賽,並且研議在某些賽事中,設立「性別開放」組別的新政策。不過相關議題,已經成為體育界「尋求平衡包容性」以及「確保比賽公平性」之間的爭論。

根據《路透社》報導,跨性別游泳選手湯瑪斯(Lia Thomas)在今年稍早時,贏得女子500公尺自由式金牌,成為美國NCAA一級泳賽史上首位奪冠的跨性別運動員後,使得這個爭議越演越烈。

湯瑪斯甚至還表達,想要爭取奧運代表權。但FINA的新規定,已經阻止了她的期待。

▲湯瑪斯(Lia Thomas)表達想要爭取奧運代表權。(圖/達志影像/美聯社)



FINA在所有奧運單項機構中,制定出最嚴格的規定,會內成員聽取了由醫學、法律和體育界知名人士組成的跨性別工作小組的報告後,在其特別大會上做出決定。

FINA新規定指出,男跨女運動員,必須要能證明在未歷經「譚納階段」(Tanner stages)的第2階段青春期或12歲前就轉換性別。

FINA主席穆薩拉姆(Husain Al-Musallam)指出,「我們必須保護運動員的參賽權利,但我們也必須在賽事中保護競爭公平,尤其是國際泳聯比賽中的女子組」。

穆薩拉姆說,「FINA將永遠歡迎每一位運動員,開放類別的創建將意味著每個人都有機會在精英級別上競爭,以前沒有這樣做過,因此FINA需要帶頭,我希望所有運動員都能在這個過程中,感受到能夠發展想法的參與感。」

穆薩拉姆進一步解釋,從「譚納階段2」或12歲之前(以較晚者為準)開始抑制男性青春期的運動員,此後他們一直將血清(或血漿)中的睾酮水平保持在 2.5 nmol/L 以下,也被允許參加女子比賽。

