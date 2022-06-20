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國際泳聯宣布：12歲以後「變性手術」選手　禁止參加女子組比賽

▲▼湯瑪斯（Lia Thomas）是美國NCAA一級泳賽史上首位在500公尺自由式女子組奪冠的跨性別選手。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯瑪斯（Lia Thomas）是美國NCAA一級泳賽史上首位在500公尺自由式女子組奪冠的跨性別選手。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

國際泳聯（FINA）在19日投票結果顯示，禁止跨性別選手參加女子組比賽，並且研議在某些賽事中，設立「性別開放」組別的新政策。不過相關議題，已經成為體育界「尋求平衡包容性」以及「確保比賽公平性」之間的爭論。

根據《路透社》報導，跨性別游泳選手湯瑪斯（Lia Thomas）在今年稍早時，贏得女子500公尺自由式金牌，成為美國NCAA一級泳賽史上首位奪冠的跨性別運動員後，使得這個爭議越演越烈。

湯瑪斯甚至還表達，想要爭取奧運代表權。但FINA的新規定，已經阻止了她的期待。

▲▼湯瑪斯（Lia Thomas）是美國NCAA一級泳賽史上首位在500公尺自由式女子組奪冠的跨性別選手。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯瑪斯（Lia Thomas）表達想要爭取奧運代表權。（圖／達志影像／美聯社）

FINA在所有奧運單項機構中，制定出最嚴格的規定，會內成員聽取了由醫學、法律和體育界知名人士組成的跨性別工作小組的報告後，在其特別大會上做出決定。

FINA新規定指出，男跨女運動員，必須要能證明在未歷經「譚納階段」（Tanner stages）的第2階段青春期或12歲前就轉換性別。

FINA主席穆薩拉姆（Husain Al-Musallam）指出，「我們必須保護運動員的參賽權利，但我們也必須在賽事中保護競爭公平，尤其是國際泳聯比賽中的女子組」。

穆薩拉姆說，「FINA將永遠歡迎每一位運動員，開放類別的創建將意味著每個人都有機會在精英級別上競爭，以前沒有這樣做過，因此FINA需要帶頭，我希望所有運動員都能在這個過程中，感受到能夠發展想法的參與感。」

穆薩拉姆進一步解釋，從「譚納階段2」或12歲之前（以較晚者為準）開始抑制男性青春期的運動員，此後他們一直將血清（或血漿）中的睾酮水平保持在 2.5 nmol/L 以下，也被允許參加女子比賽。

LGBTQI+人士的倡導體育組織 Athlete Ally 譴責FINA的決定，「FINA對跨性別運動員和雙性人運動員的新資格標準是歧視性的、有害的、不科學的，不符合 2021 年國際奧委會的原則。如果我們真的想保護女性運動，我們必須包括所有女性」 。

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