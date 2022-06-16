鄭寶清氣炸！曝鄭運鵬、鄭文燦合推林智堅選桃園　預計6／22提名

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市長參選人懸而未決，黨中央15日邀請有意角逐提名的前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾會談，但未有也被勸進的立委鄭運鵬及新竹市長林智堅。鄭寶清今（16日）透露，鄭運鵬會退出這次選舉，要跟桃園市長鄭文燦一起支持林智堅。鄭寶清批評，林智堅戶口都還沒未遷到桃園，連參選資格都沒有，且也沒下決心參選，一定會落選，希望中央黨部不要造成新竹跟桃園的雙輸。

鄭寶清16日上午在臉書發文表示，「不要密室協商，要公平、公正、公開的制度，才能夠讓大家團結，獲得市民的支持。」該篇文也附上一則影片，鄭在影片中宣稱，他昨天到中央黨部的時候，中央黨部的工作人員告訴他，鄭運鵬退出這次選舉，要跟鄭文燦一起支持林智堅。

鄭寶清批評，林智堅現在是新竹市長，戶口都還沒未遷到桃園，連參選資格都沒有；況且沒有做好做滿，一個落跑市長，會變成選舉破口。鄭寶清說，他保證林智堅不熟悉桃園，也沒有下決心參選，一定會落選，希望中央黨部不要造成新竹跟桃園的雙輸。

鄭寶清也透露，他要求中央黨部要做公平公正的民調作為徵召依據，但黨中央不願意，甚至看起來也不同意在徵召之前辦政見發表會或政見辯論會，讓桃園市民來做更好的選擇。這講完之後，黨中央馬上決定這周六（6/18）要召開九人小組會議，下週三（6/22）中執會預計要通過。

鄭寶清認為，有一個好的制度才能凝聚黨內共識，才能得到選民支持，如果沒有這些，相信對民進黨未來甚至2024造成非常大傷害；新竹、桃園雙輸，民進黨恐怕會帶來很大的危機。

鄭寶清提及，「我們的大老說過」，如果新竹到桃園來選，這是一個民進黨即將走到「朝代尾」了。

對於昨未被民進黨中央約詢，鄭運鵬稍早回應，自己沒有接到正式的徵詢，他尊重中央黨部、選對會的決定，但是民進黨不能因為提名而內耗，「我自己也不能夠因為提名而消耗掉」。