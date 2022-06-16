林智堅拋大新竹合併卻轉戰桃園　邱顯智批因人設事：都是政治操作

▲新竹市長林智堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

外傳新竹市長林智堅將轉戰桃園市長，同時交棒給新竹市副市長沈慧虹，時代力量立委邱顯智16日表示，林智堅去年拋出新竹縣市合併的議題，甚至要修法因人設事，結果只是在為自己找出路，所以受到台灣公眾的反對，現在要參選桃園市長並且指定接班人，他覺得都是政治上的操作。

邱顯智上午受訪時表示，身為時代力量新竹市黨部主委，他會優先替黨找到適合的人選，而且自己還是立法委員，應該要專注在自己的本務上面，時代力量提名小組也會徵詢相關的人選，應該還是會優先找到適合的人選，因為每天都有非常多需要處理的事情。

邱顯智也透露，自己還在往這個方向努力，過去也有徵詢過幾位大學的校長，以及其他幾位可能的人選，但是現在都還在評估當中。

邱顯智指出，林智堅過去拋出新竹縣市合併的議題，民進黨立法院黨團甚至要修改《地方制服法》因人設事，結果只是在為自己找出路，所以受到台灣公眾的反對，「現在要去選桃園市，並且指定接班人，我覺得這個都是政治上的操作」。

邱顯智認為，林智堅的市長任期還有半年，如何把新竹市民的生命健康、福祉照顧好，這個才是他現在最重要的任務，不管是新竹市民也好，或者是對台灣的民眾來講，「大家的眼睛也都在看，你是不是願意真心為這塊土地付出」。

時代力量新竹市議員廖子齊受訪時則說，林智堅先前提出大新竹合併升格的議題，引起全台灣輿論譁然，同時也有非常多相關討論，沒想到現在又有新的一招，地方上早已都有風聲，「大家都覺得不意外，一定是說只能出來承擔」。

廖子齊指出，前陣子有民調指出，多數的新竹市民還是希望林智堅可以做好做滿，畢竟他都在社群平台倒數自己的任期，時代力量期待他完整擘劃對於市政的願景，在此只能表達遺憾，也希望林智堅不要把新竹市的陋習帶去桃園市，「先解決後再離開，消防員不能被拿來當工具人」。