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中國禁台灣漁產、韓國服飾、澳洲牛、挪威鮭魚　綠營分析3大原因

▲因應中國6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，台南市政府也配合提出台南石斑魚產業輔導措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應中國6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，地方政府配合提出石斑魚產業輔導措施。（圖／記者林悅翻攝）

記者陶本和／台北報導

中國政府繼禁止台灣石斑魚輸入，再以外包裝檢出新冠肺炎陽性為由，禁止台灣白帶魚輸入。對此，綠營幕僚16日受訪表示，澳洲牛肉、印度代理南美白蝦、挪威鮭魚，以及韓國的服飾也都被禁，但都提不出科學證據；他質疑，除了「以商農逼政」，其他的原因，就是想撇清中國是病毒源頭地，以及順便宣傳「動態清零是正確的」等3原因。

綠營幕僚表示，不論對台灣的農漁產品，或是澳洲牛肉、印度代理南美白蝦、挪威鮭魚，以及韓國的服飾，這些多是中國片面獨斷宣布執行，其理由包括檢驗出禁藥、有新冠病毒，但從不提出任何科學證據清楚說明。

該幕僚說，中國政府除不斷以經貿阻礙，來作為威嚇他國、干預他國政治的慣用伎倆，而近期以商品檢出「COVID-19病毒」為由，不免讓人質疑，是藉以甩鍋病毒是自外部傳入，非來自中國內部，不是武漢，跟作為「動態清零是正確的」大外宣。

這位幕僚指出，從過去禁止台灣鳳梨、釋迦，到近日的石斑魚、白帶魚，中國從未依照國際貿易規定，善盡溝通責任的作為，我國農委會多次要求中國政府應提出明確的科學證據，但中方都不理睬、不回應。

他認為，這樣粗暴不講理的單方行為，無疑就是透過貿易阻礙方式，對台進行政治打壓，甚至不惜毀壞台灣經貿商譽，坐實中國蠻橫不講的霸道惡行。

該幕僚表示，世界衛生組織（WHO）曾說過，從冷凍食品中感染新冠病毒風險很低，然而中國仍以商品檢驗出「COVID-19病毒」禁止他國商品輸入，作為貿易威嚇的新藉口，台灣的白帶魚並非是首例，更不會是唯一，像是澳洲牛肉、紐西蘭牛肉、挪威的鮭魚、厄瓜多與印度「代理」南美白蝦，更誇張的是南韓的「服飾」，也被中國以驗出病毒為由禁止進口。

他進一步說，這些國家的產品，也多是中國單方片面宣布禁止，沒有提出科學證據，以挪威鮭魚為例，挪威的食品安全局就指出，目前沒有無案例可證明，COVID-19病毒可藉由受汙染的食品和水傳播，而且中國禁止挪威鮭魚的時間點，剛好是中國國內疫情「二度爆發」，中國的背後動機不免啟人疑竇。

另外，有關中國禁止澳洲的牛肉一事，綠營幕僚說，當時許多國際媒體認為中國對澳洲禁止牛肉肉品輸入，是起因於澳洲支持對COVID-19病毒源頭是否是中國武漢進行調查，所採行的報復行為，而且甚至想把病毒源頭甩鍋給澳洲。

他指出，中共官媒發佈過自家調查，指控病毒是源自國外的冷凍食品，還點名澳洲的冷凍牛肉，由此可見，中國政府以其他國家商品檢出「COVID-19病毒」，作為甩鍋病毒源頭，是其來有自。

綠營幕僚強調，自全球疫情爆發以來，歐美多國都提出調查，指證病毒源頭可能來自中國，而中國卻是想方設法阻止國外專家組團調查，甚至還想把源頭甩鍋給其他國家，如冷凍食品、美國大兵，指稱是外部傳入。

他說，中國在公共衛生的公信力一直被國際社會質疑，加上多次以病毒檢出為由禁止他國商品，提不出科學證據的紀錄，可知日前中國拿台灣白帶魚開刀，除了「以商農逼政」威嚇台灣，其他的原因，就是想要撇清中國是病毒源頭地，還宣傳「動態清零是正確的」。

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