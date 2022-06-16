中國大陸「先水果再漁產」以農逼政　民進黨團批：比渣男還渣男

▲民進黨立法院黨團召開「先水果再漁產！中國以農逼政，企圖影響大選」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸宣布禁止台灣石斑魚輸入，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬16日表示，中國用以商逼政、以農逼政的惡劣行為，企圖影響台灣大選；民進黨團副書記長王美惠則批評，說到中國這個國家，只能說比渣男還渣男，每次到選舉就用這種做法，真的會笑死人。

民進黨立法院黨團上午召開「先水果再漁產！中國以農逼政，企圖影響大選」記者會，與會者包括鄭運鵬、王美惠、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨團副書記長林楚茵等人。

鄭運鵬表示，中國企圖影響台灣大選，從上個禮拜的石斑魚到昨天的白帶魚，中國違反國際貿易的原則跟慣例，用下蠱、下藥等各種方式、名義禁止台灣的農漁產品出國，造成以農逼政、以商逼政的政治企圖。

鄭運鵬也說，中國先水果再漁產，讓台灣的農漁產品沒辦法出國，甚至告訴國際台灣的農漁產品有蟲害、藥害，這些都是不實作法，更不讓台灣用科學檢驗的方式與其對談，這點不科學也違反貿易公平性，就是要政治操作、企圖影養台灣大選，民進黨團表達抗議。

王美惠批評，台灣的農漁民要出口都非常謹慎，但是中國每次都在打壓台灣，「你有什麼問題要說清楚，說也說不清楚，只說裡面有毒，當作中國很大，全世界沒法律了嗎、沒條款了嗎？」

王美惠批評，中國不要再打壓、不要再騙了，台灣都是種植最好的農產品、養最好的魚賣到中國，他們不懂政治，所以不要這樣對待農漁民，如果說到台灣的石斑魚，大家都會比大姆指，只有中國這個國家說台灣有毒，民進黨團要提出申訴，「不是中國講得算，不是你說的算」。

王美惠也說，民意代表說話不能太粗魯，但是說到中國這個國家，「比渣男還渣男」，每次要大選舉就這種做法，真的會笑死人，台灣人現在很聰明，知道中國什麼步數，政府都有嚴格的檢驗，並且會努力打拚，所以請中國不要再騙了。