「扶龍王」力挺有加持？　林佳龍讚王世堅：真性情男人

▲台北市議員王世堅素有「扶龍王」稱號。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉腳步近逼，民進黨內以衛福部長陳時中呼聲最高，獲得黨內英、蘇、新主流意見支持，但正國會的交通部前部長林佳龍仍積極爭取提名。有「扶龍王」稱號的台北市議員王世堅多次力挺林佳龍，讚美「歷盡滄桑的人才經得起最嚴格的考驗」，對此，林佳龍今（16日）受訪說，王是真性情的男人，一路走來始終如一，他也會繼續努力。

王世堅過去有「扶龍王」的稱號，因為凡是被他罵過的，都會當市長，不過，今年王世堅數度公開稱讚林佳龍，例如2月讚美他「最理想的人選是林佳龍」、「給林佳龍一個機會挑戰台北市，相信在他的努力、爆發力之下，極可能勝選」，近期又稱他「志在首都、做足準備」，反批陳時中「心無旁鶩、志在防疫」。

對此，林佳龍今天下午參訪「台北方舟」台北區塊鏈創新育成基地前受訪說，王世堅是真性情男人，他一路走來始終如一，評論人士有他的標準，一定要用心聽他講的話，他有提到對自己的一些期勉，「我只有更努力來回報」，選舉還是要選出大家的最愛，他的評論自己有聽到，「我也會努力，來努力做到」。

▼林佳龍今天下午參訪「台北方舟」台北區塊鏈創新育成基地。（圖／記者呂晏慈攝）

