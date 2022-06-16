時力批林智堅把消防員當工具人　「還要幫動物園的河馬換水」

▲時代力量立委邱顯智舉召開「竹市消防又淪打雜，市府治理專業何在？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委邱顯智16日表示，新竹市政府濫用消防資源沒有極限，包括叫消防員補蜂抓蛇、掃風吹砂、洗廁所、兒童節幫外包廠商顧遊樂器材、幫營建工地抽水，甚至幫動物園的河馬換水，這些工作完全沒有緊急性與必要性，不該排擠消防員預防火災、災害搶救、緊急救護的重要工作。

邱顯智上午偕同時代力量新竹市議員林彥甫、廖子齊、蔡惠婷、時代力量新竹市議員參選人陳鶴文、時代力量桃園市議員參選人林佳瑋等人，在立法院共同召開「竹市消防又淪打雜，市府治理專業何在？」記者會。

邱顯智舉例，新竹市政府沒有體認消防人員的專業與必要，反而把消防員當成不用額外花錢又好用的工具人，民宅地板上有一層積水，就出動4、5位消防員為民服務，或者明明已經有外包廠商到場施工，卻還要求消防隊派人在場監工。

林彥甫認為，新竹市政府應根本性地檢討消防員「行政協助」的制度，明確定義協助的原則，而不是用「市政一體」來無限上綱協助的範圍。同時，對於反映問題的消防同仁及其所屬分隊，新竹市政府也不應秋後算帳，應該解決的是被提出的問題，而不是提出問題的人。



廖子齊批評，林智堅長期濫用消防人力，以為民服務和行政支援的名義，要求消防員承擔各種其他局處不願編列預算、人力處理的工作，從拿掃把掃除道路風沙、救援貓狗，甚至要求消防員在各種活動做沒必要的待命。

廖子齊強調，消防存在的意義是救人救災，絕對不是去救私人財產，如果有明顯的水患可能危及民眾性命，消防的工作是協助民眾撤離到安全的地方，絕對不是留在原地抽水掃水。

廖子齊也呼籲，如果林智堅要參選桃園市長，請先卸下竹市消防局各種雜務的重擔，更應該公開承諾未來若選上桃園市長，不會再濫用消防人力。

蔡惠婷表示，消防員的行政協助顯然已經超過消防本業，希望林智堅承諾讓消防員勤務正常化，減少消防資源的濫用，讓這些非消防專業的業務回歸到各局處或其他單位，剩下的時間應該讓消防員休息備勤，或者是進行專業訓練，請尊重消防員的專業與需求，如此才真的是市民之福。