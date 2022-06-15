陸稱台灣白帶魚「外包裝有新冠病毒」　農委會：應提科學證據

記者郭世賢／綜合報導

中國海關總署通知，從台灣輸入的1批次冰鮮白帶魚包光樣本檢出新冠病核酸毒性，10日起暫停接受台灣水產品生產企業「北都冷凍食品工業股份有限公司」的產品進口申報1週。對此，農委會表示，目前科學上並未發現該病毒可透過水產品傳染到人類的實證或研究，中國近年針對不同國家以COVID-19病毒為由採取限制國際貿易之措施，應提出完整科學證據。

▲基隆北都冷凍食品工業公司。（圖／記者郭世賢翻攝）

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中國上週片面宣布禁止台灣產的石斑魚進口後，國台辦發言人馬曉光15日表示，因從台灣輸入中國的冰鮮及冷凍水產品的外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，因此從10日起，暫停接受相關企業的產品進口申報1週。

經查中國海關總署通知，顯示該貨品為從台灣輸往中國的1批次冰鮮白帶魚，且宣布即起暫停接受台灣水產品生產企業「北都冷凍食品工業股份有限公司」（註冊編號為99667163）的產品進口申報1週，至2022年6月16日。

根據國台辦資料顯示，該出口廠商位在基隆，此企業為北都冷凍食品工業公司，該公司聽聞此事表示，完全不知道有這件事，而公司只是受委託加工包裝，過去沒有發生過相關狀況。

防檢局指出，自2020年11月起在WTO／SPS委員會有多國陸續提出關切中國採取之COVID-19相關貿易限制措施，包括澳大利亞、加拿大、歐盟、印度、俄羅斯、美國等，另外有巴西、印度、日本、肯亞、墨西哥、紐西蘭、挪威、巴拉圭、瑞士、英國等10國則支持關切，迄2022年6月將召之WTO／SPS委員會，已連續提出關切6次。

防檢局強調，世界動物衛生組織(WOAH)亦不支持會員國因COVID-19而採取貿易限制措施，要求中國應依照國際規範採行符合風險管控之適當措施，並提供我國相關完整科學數據，以履行其身為國際組織成員之義務。

對於產品驗出有新冠病毒，業者表示，依規定在船邊裝箱魚貨會進行消毒，裝櫃完成後會在進行消毒，最後運出貨櫃時再消毒，過程中從裝箱到裝櫃再到運出貨櫃，都有做好層層消毒，問題可能出在供貨商處理魚貨流程，已對該事件做出檢討並展開調查，看是中間哪個環節出了問題。

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