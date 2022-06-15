　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸稱台灣白帶魚「外包裝有新冠病毒」　農委會：應提科學證據

記者郭世賢／綜合報導

中國海關總署通知，從台灣輸入的1批次冰鮮白帶魚包光樣本檢出新冠病核酸毒性，10日起暫停接受台灣水產品生產企業「北都冷凍食品工業股份有限公司」的產品進口申報1週。對此，農委會表示，目前科學上並未發現該病毒可透過水產品傳染到人類的實證或研究，中國近年針對不同國家以COVID-19病毒為由採取限制國際貿易之措施，應提出完整科學證據。

▲基隆北都冷凍食品工業公司。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆北都冷凍食品工業公司。（圖／記者郭世賢翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中國上週片面宣布禁止台灣產的石斑魚進口後，國台辦發言人馬曉光15日表示，因從台灣輸入中國的冰鮮及冷凍水產品的外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，因此從10日起，暫停接受相關企業的產品進口申報1週。

經查中國海關總署通知，顯示該貨品為從台灣輸往中國的1批次冰鮮白帶魚，且宣布即起暫停接受台灣水產品生產企業「北都冷凍食品工業股份有限公司」（註冊編號為99667163）的產品進口申報1週，至2022年6月16日。

根據國台辦資料顯示，該出口廠商位在基隆，此企業為北都冷凍食品工業公司，該公司聽聞此事表示，完全不知道有這件事，而公司只是受委託加工包裝，過去沒有發生過相關狀況。

防檢局指出，自2020年11月起在WTO／SPS委員會有多國陸續提出關切中國採取之COVID-19相關貿易限制措施，包括澳大利亞、加拿大、歐盟、印度、俄羅斯、美國等，另外有巴西、印度、日本、肯亞、墨西哥、紐西蘭、挪威、巴拉圭、瑞士、英國等10國則支持關切，迄2022年6月將召之WTO／SPS委員會，已連續提出關切6次。

防檢局強調，世界動物衛生組織(WOAH)亦不支持會員國因COVID-19而採取貿易限制措施，要求中國應依照國際規範採行符合風險管控之適當措施，並提供我國相關完整科學數據，以履行其身為國際組織成員之義務。

對於產品驗出有新冠病毒，業者表示，依規定在船邊裝箱魚貨會進行消毒，裝櫃完成後會在進行消毒，最後運出貨櫃時再消毒，過程中從裝箱到裝櫃再到運出貨櫃，都有做好層層消毒，問題可能出在供貨商處理魚貨流程，已對該事件做出檢討並展開調查，看是中間哪個環節出了問題。

【更多新聞】

►台灣白帶魚「外包裝有新冠病毒」　基隆業者：檢討作業流程

►人妻遭大雨淋濕借浴室盥洗　色屋主硬闖掐頸性侵下場曝

►詭！金山磺港漁港火燒船　竟是走私13億K毒原料案的關鍵證物

►獎學金全花在父醫藥喪葬沒錢買口罩　單親兒考上6所國立大學

►快訊／整理親友遺物　打開床底紙箱...赫見千餘發子彈

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
洗完澡挖耳朵！她「刺破耳膜60%」　醫教清耳2招最好用
桃機最大宗10億毒品！4台客返國行李一打開裝「137kg大麻
宋逸民路上「巧遇金鐘視帝」　公開驚喜合照：10多年沒見
快訊／工程車被撞爛削車頭　國3沙鹿段「6連撞翻覆」3人送醫
羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」美翻　女婿身分曝光
民宿洗澡「誤推鏡子」驚見詭異暗房　她想起屋內少1格局嚇傻
精子也有最佳保鮮期！最美博士：禁慾3天「射出一堆老人」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸稱台灣白帶魚「外包裝有新冠病毒」　農委會：應提科學證據

韓籍神父「殊勳歸化」成新竹人！來台30年曬身分證：我們是同國了

長榮航空、桃空職工團體協約7／5到期　經6次討論今達共識

確診男友剛解隔！妹子猴急約戰「啪一聲」慘了　媽看光：在做什麼

每週「入境限2.5萬人」不夠賣！訂位數爆量　交通部籲鬆綁限制

防檢局：10國支持關切大陸貿易限制措施　2年連續提6次了　

台電被陰了！高雄百貨開張3周就停電　扯「台電供應問題」被打臉

高鐵南延屏東需二階環評　王國材下令儘速完成綜合規劃

響應全台血庫拉警報　《獅子王》百人團隊號召做公益

學生單日+6050！確診總數逾29.6萬　全台4107所園校停課

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

阿嬌、阿Sa「22年沒吵過架」　「組合比夫妻關係難」Jessica狂點頭

10年未有孕送終野貓突發新生命 網友懷萌兒：一定是牠送的福氣

陸稱台灣白帶魚「外包裝有新冠病毒」　農委會：應提科學證據

韓籍神父「殊勳歸化」成新竹人！來台30年曬身分證：我們是同國了

長榮航空、桃空職工團體協約7／5到期　經6次討論今達共識

確診男友剛解隔！妹子猴急約戰「啪一聲」慘了　媽看光：在做什麼

每週「入境限2.5萬人」不夠賣！訂位數爆量　交通部籲鬆綁限制

防檢局：10國支持關切大陸貿易限制措施　2年連續提6次了　

台電被陰了！高雄百貨開張3周就停電　扯「台電供應問題」被打臉

高鐵南延屏東需二階環評　王國材下令儘速完成綜合規劃

響應全台血庫拉警報　《獅子王》百人團隊號召做公益

學生單日+6050！確診總數逾29.6萬　全台4107所園校停課

和碩董座童子賢：閉鎖生產非上策　地緣政治影響大、如何脫鉤成難題

曹格被爆分居14年妻　搭機返大馬「鬆口8字母」洩真實狀況

學姐輸了！戴湘儀《愛你》壓到性獲勝　網讚：可愛本人

最後生還者重製曝光…引路人泰絲慘遭阿嬤化　網炸鍋：還我大姊姊

拉文今夏成為自由球員　美媒爆料續留公牛機率高

郭俊麟3.2局失7分　陳偉漢「鐵支」相隔1375天MVP

洗完澡挖耳朵！啵一聲…她「刺破耳膜60%」　醫教清耳2招最好用

桃機最大宗10億二級毒品！　4台客返國8件行李一開「137kg大麻」

吳鳳被諷「很會賺台灣人的錢」！　長文回擊：酸民見不得別人好

台灣之光！中鋼、CIP合資452億中能風場獲國際綠色融資殊榮

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

快訊／今增143人死亡！本土+68939

梅雨彈來了！氣象局發大雨特報

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

今本土+68939例！2縣市破萬

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

「日本大學迎新」震撼台大生：都這麼淫亂嗎？

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

台首大申請入學「分發率0％」寫紀錄

跑山獸熱愛台灣山林反陷4年纏訟

網紅與男友交往「突發現是親表哥」：狗血劇情是真的

更多熱門

相關新聞

迪化艦傳官兵確診仍執意出海　海軍澄清：一切按照防疫規定

迪化艦傳官兵確診仍執意出海　海軍澄清：一切按照防疫規定

16日有媒體報導指出，海軍124艦隊所屬的拉法葉級迪化軍艦（舷號1206）在出航前即有官兵確診，卻執意出海，直到部分確診官兵因為血氧不足，才在14日緊急返航，期間更沒收官兵手機，對此，海軍艦隊指揮部澄清，吳姓士官因身體不適快篩呈陽性，且血氧指數偏低，即於當天返港送醫治療；另單位為確保任務保密，均依規定管制官兵使用手機，並無隱匿疫情情事。

高雄球棒隊暴打2分鐘　亮悚畫面曝　

高雄球棒隊暴打2分鐘　亮悚畫面曝　

防檢局：10國支持關切大陸貿易限制措施

防檢局：10國支持關切大陸貿易限制措施

每週入境限2.5萬人！訂位數爆量

每週入境限2.5萬人！訂位數爆量

彰化三寶姨逆向擋車陣　嚇壞人

彰化三寶姨逆向擋車陣　嚇壞人

關鍵字：

基隆北都中國白帶魚石斑新冠肺炎新冠疫情社區傳播台灣防疫影音

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」！

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

獨／16歲少女打BNT過世死因曝！冰存逾百日終下葬

快訊／今增143人死亡！本土+68939

梅雨彈來了！氣象局發大雨特報

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

今本土+68939例！2縣市破萬

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面