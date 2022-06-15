每週「入境限2.5萬人」不夠賣！訂位數爆量　交通部籲鬆綁限制

▲長榮航空表示，受到入境人數限額影響，已出現訂位數超額的狀況。（圖／長榮航空提供）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心限制每週入境人數2.5萬人，長榮航空總經理孫嘉明坦言，訂位數早已超過限額，對此也相當頭大。交通部表示，若超過額度就應停止銷售，並建議指揮中心視疫情狀況及醫療量能評估放寬入境人數限制。

長榮航空總經理孫嘉明表示，指揮中心宣布鬆綁檢疫規定後，訂位量就明顯增加，尤其北美航線增幅最大，但因配額過少，現在已出現超賣的情形，希望指揮中心盡快鬆綁限制，至少不限制本國人入境人數，才能暫時解套。

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交通部表示，考量機場採檢量能，復為兼顧國內醫療體系運作，指揮中心規劃入境人數採總額管制，每週2.5萬人為上限，民航局配合指揮中心政策，依各航空公司實際飛航載客情形及規劃航班，計算各航空公司獲配之每週入境旅客總人數上限，並要求各航空公司如訂位已超過所獲配額度應停止銷售。

針對部分航空公司反映，因7月將進入傳統暑假旺季（包含海外學生返國），近日陸續接獲國人因機位控管措施，無法訂到返台機票與家人團聚，交通部已指示民航局須持續密切留意航空公司訂位情形，並建議指揮中心視疫情狀況及醫療量能評估放寬入境人數限制。