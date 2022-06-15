高雄黑衣球棒隊火力全開！十幾人衝機車行猛砸　亮槍驚悚畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市又有球棒隊出沒！就在昨（14日）晚間將近10點左右，超過十幾個人衝到鳳山新強路一家機車行亂砸，整個行兇過程大約2分鐘左右，當時暴打影像被流了出來，讓人看了都覺得驚恐。鳳山分局表示：「發現涉案人車共計6台自小客車2部機車約11人犯案，經調查案發原因，係昨日下午王姓嫌疑人行經該車行前險發生車禍，當場與機車行員工互嗆，進而於昨晚21時53分率人前往砸店洩憤」。

這起球棒隊攻擊事件就發生在14日晚間10點左右，一群穿著黑衣的人拿著球棒就衝進機車行，先是對騎樓擺放的機車亂砸之外，甚至還有人衝進店內狂打，店內的人一看到這個情況，一部分往裡閃躲，但有兩名男子非常淡定，冷眼看著這一切的發生，店外另外還有一名男子疑似有亮槍。

這群施暴的人隨後就快閃離去，整個畫面都被錄了下來，隔天流出網路。鳳山分局晚間發出新聞稿說明：「經調閱相關監視器，發現涉案人車共計6台自小客車2部機車約11人犯案，經調查案發原因，係昨日下午王姓嫌疑人行經該車行前險發生車禍，當場與機車行員工互嗆，進而於昨晚21時53分率人前往砸店洩憤」。

同時本案已報請高雄地檢署指揮偵辦，目前帶回11人調查擴大偵辦中；全案將依妨害秩序罪、毀損及傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。。

▲高雄市鳳山區新強街一家機車行被球棒隊開砸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子疑似有亮槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）