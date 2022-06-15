迪化艦傳官兵確診仍執意出海　海軍澄清：一切按照防疫規定

▲迪化軍艦。（圖／取自中華民國海軍臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

16日有媒體報導指出，海軍124艦隊所屬的拉法葉級迪化軍艦（舷號1206）在出航前即有官兵確診，卻執意出海，直到部分確診官兵因為血氧不足，才在14日緊急返航，期間更沒收官兵手機，對此，海軍艦隊指揮部澄清，吳姓士官因身體不適快篩呈陽性，且血氧指數偏低，即於當天返港送醫治療；另單位為確保任務保密，均依規定管制官兵使用手機，並無隱匿疫情情事。

據媒體報導指出，海軍迪化軍艦在6月初例行執行東北偵巡任務，因為疫情影響，6月2日官兵即進行管制3天，但在出航當天，官兵快篩發現有近20人呈現陽性反應。但海軍並沒有向汾陽號或是基隆號軍艦一樣，取消任務，反而是將20人留在岸上隔離，並執意出航。

報導指出，迪化軍艦出航後陸續有官兵確診，艦長卻不返港，繼續執行任務；為避免官兵向媒體爆料，還將手機統一保管。直到船上確診官兵血氧濃度過低，艦長才不得不返航，緊急停靠基隆碼頭，將血氧濃度不足的確診官兵緊送往三軍總醫院治療，才沒有發生憾事。

對於爆料內容，海軍艦隊指揮部表示，所屬迪化軍艦執行任務期間，吳姓士官因身體不適快篩呈陽性，且血氧指數偏低，經艦上醫官治療後恢復為98％，醫官考量人員安全，即於當天返港送醫治療；另單位為確保行動與任務保密，艦艇航行均依規定管制官兵使用手機，並無隱匿疫情情事。

海軍艦隊指揮部強調，艦艇於任務執行前72小時及啟航前，均實施快篩檢查與人員進出管制，陽性者安排就醫，並於陸岸隔離管制禁止出航；如於任務執行期間，針對快篩陽性輕症者，均依規定實施人員隔離及治療，屬重症者即安排返港就醫，以確保官兵生命安全及戰備任務遂行。

海軍艦隊指揮部進一步表示，本部均依中央流行疫情指揮中心、國防部及地方政府防疫規定，完成風險管控規劃，確保隨艦執勤官兵健康舆任務執行；將持續提醒官兵做好個人衛生防護，以維部隊戰力，捍衛海疆安全。