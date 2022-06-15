防檢局：10國支持關切大陸貿易限制措施　2年連續提6次了　

▲台灣水產品陸續被大陸驗出含有禁藥及新冠病毒 。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者許展溢／台北報導

台灣石斑魚前幾天才被中國大陸檢出含有孔雀綠等禁藥，暫停禁止進口，今（15日）又因冰鮮及冷凍水產品（白帶魚）外包裝檢出新冠病毒陽性，6月10日起，暫停相關企業的產品輸往大陸。防檢局今（15日）發聲明指出，從109年起至今在WTO/SPS委員會有多國，針對大陸採取相關貿易措施提出關切。

農委會回應，目前科學上並未發現該病毒可透過水產品傳染到人類的實證或研究，中國近年針對不同國家以COVID-19病毒為由採取限制國際貿易之措施，應提出完整科學數據。

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防檢局指出，自109年11月起在WTO/SPS委員會有多國陸續提出關切中國採取之COVID-19相關貿易限制措施，包括澳大利亞、加拿大、歐盟、印度、俄羅斯、美國等，另外有巴西、印度、日本、肯亞、墨西哥、紐西蘭、挪威、巴拉圭、瑞士、英國等10國則支持關切，迄111年6月將召之WTO/SPS委員會，已連續提出關切6次。

防檢局強調，世界動物衛生組織(WOAH)亦不支持會員國因COVID-19而採取貿易限制措施，要求中國應依照國際規範採行符合風險管控之適當措施，並提供我國相關完整科學數據，以履行其身為國際組織成員之義務。