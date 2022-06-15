　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

燈塔承辦人浮編預算偽造文書　監察院糾正交通部航港局

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院15日表示，交通部航港局辦理燈塔工程，盛姓承辦人涉及採購概算浮編、未實際登島確認竣工、與廠商共同涉犯偽造文書，航港局主管未確實掌握工程進度、善盡職責監督，顯見採購流程與內部控制等程序有重大疏漏，監察委員依法提案糾正。

監察院交通及採購委員會14日通過監察委員林國明、王麗珍、葉宜津所提調查報告，提案糾正交通部航港局，要求交通部督促所屬確實檢討改進。

調查報告指出，盛姓承辦人從起案之初，就涉及浮編概算，簽辦技服案件時，考量監造廠商須分別指派監造品管人員常駐工地，不得兼任，編列8人監造費用，但是在實際履約時，技服廠商僅派任1人監造，盛姓承辦人卻未落實原簽辦目的，明顯異於常情。

監委說明，本案事涉機關人員與監造廠商共同涉犯偽造文書，且未依法實際監造，造成機關損失與政府名譽受損，航港局沒有在案發後第一時間積極處理，後續應善盡機關責任，檢討廠商違反《民法》、《政府採購法》相關規定與技術人員不當執行業務的責任。

監委表示，航港局組室主管未能確實掌握工程進度、善盡職責監督，導致概算編列浮濫、契約金額與原概算顯有落差、履約管理未落實、未實際辦理竣工確認、與廠商共同涉犯偽造文書辦理驗收等情，顯見採購作業流程明顯有缺漏之處，且內部控制作業未落實，確實有待檢討改善等情。

監委還說，航港局未在案發後第一時間積極處理，斲傷政府信譽及形象，因此提案糾正，移送交通部督飭所屬確實檢討改善。

▼燈塔示意圖。（圖／航港局提供，墾丁鵝鑾鼻燈塔）

▲▼墾丁國家公園,鵝鑾鼻燈塔。（圖／航港局）

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
波特王火爆開罵：說謊我不得好死！　10證據打臉前公司
獨／16歲少女打BNT過世死因出爐！　冰存逾百日終於下葬
才剛賠千萬！「台積電鐵粉」再砸3億買590張　瞬間又虧103
獨／跑山獸熱愛山林卻陷4年纏訟　台籍妻：盼他別對台灣人失望
快訊／國家警報響了！　梅雨彈狂炸「9縣市大雨特報」
婆媳大戰！她狂罵：頭殼裝大便　下場慘爆
國道警舉槍自戕命危　基層秀截圖喊霸凌！關鍵畫面竟選擇性消失

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

富樂快篩通過美國FDA就是中國製　她氣炸：整個衛福部都是菜英文？

台北市民優先！明啟用「確診亡者喪葬專區」　透明屍袋下週才到

綠營批新北議員封殺「恩恩案」　藍營反嗆：停止劣質政治操作

台灣8月成立「無人機AI研發中心」　蔡英文：打造無人機國家隊

燈塔承辦人浮編預算偽造文書　監察院糾正交通部航港局

潘孟安轉戰新北？　楊曜嗆林佳龍：要的就搶，不要的就塞給政敵

議員爆大巨蛋不打職棒！　北市改口「歡迎」：蓋了就是要打職棒啊

快訊／新北確診死火化指引出爐！　4措施下週實施

她再搬馬維拉！批ECFA釀石斑魚被禁　「還好農委會已做好被突襲準備」

LIVE／北市＋4387例！啟動確診遺體火化喪葬專區　柯文哲親自說明

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

阿嬌、阿Sa「22年沒吵過架」　「組合比夫妻關係難」Jessica狂點頭

富樂快篩通過美國FDA就是中國製　她氣炸：整個衛福部都是菜英文？

台北市民優先！明啟用「確診亡者喪葬專區」　透明屍袋下週才到

綠營批新北議員封殺「恩恩案」　藍營反嗆：停止劣質政治操作

台灣8月成立「無人機AI研發中心」　蔡英文：打造無人機國家隊

燈塔承辦人浮編預算偽造文書　監察院糾正交通部航港局

潘孟安轉戰新北？　楊曜嗆林佳龍：要的就搶，不要的就塞給政敵

議員爆大巨蛋不打職棒！　北市改口「歡迎」：蓋了就是要打職棒啊

快訊／新北確診死火化指引出爐！　4措施下週實施

她再搬馬維拉！批ECFA釀石斑魚被禁　「還好農委會已做好被突襲準備」

LIVE／北市＋4387例！啟動確診遺體火化喪葬專區　柯文哲親自說明

「假謝金河」誆投資詐騙千萬　退休婦被坑700萬老本

夏季抗痘作戰開跑！臉部痘、頭皮痘、身體痘通通有解

富樂快篩通過美國FDA就是中國製　她氣炸：整個衛福部都是菜英文？

波特王火爆開罵：說謊我不得好死！　「10證據打臉前公司」6年欠款10次

高雄校園疫情「維持千例」線上教學至暑假？　陳其邁兩難了

泌尿醫師揭陰莖變小4原因　「太少用」也是其中之一

後遺症害慘人！25%長新冠患者「無法繼續工作」　5%遭解雇

柴犬偷跑出去玩...嬤自責整晚沒睡　隔天「自己認路回家」超心虛

搶救19隻失親小雨燕　屏科大野生動物中心開啟「餵食車輪戰」

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

高登生醫翻版！他起底黑心快篩負責人曾經營小吃

阿扁：扁嫂住進長庚　陳其邁致電關切

中國2動作影響重大　矢板明夫：台灣別掉以輕心

快訊／徐國勇今早快篩陽　「原以為是氣喘發作」

柯文哲議會連喊11聲「我錯了」！　女議員罵不下去笑出來

日本人吃台灣鳳梨一顆只要22元？　李來希逛超市嚇一跳

賴甘霖神父離世享嵩壽105歲　「來台逾半世紀」陳建仁發文哀悼

對陸貿易依賴創新高！蘇貞昌一句話被打臉

柯文哲怒了！痛批苗博雅「極盡訕笑羞辱」公務員

苗博雅要公務員唸PTT推文　柯文哲痛批：這些國家公務員沒人權嗎？

恩恩案事件始末：恩恩爸要還原什麼？中央、新北立場一次看

誰來當母雞？7月民進黨全代會倒數　北北桃人選呼之欲出

搶攻台南！「國旗女孩」披藍袍選議員

苗博雅再開炮　柯文哲「汙辱公務員」黑歷史曝光

更多熱門

相關新聞

交通部開放大型重機走蘇花改　葉毓蘭讚：道路平權又往前一步

交通部開放大型重機走蘇花改　葉毓蘭讚：道路平權又往前一步

交通部長王國材14日宣布蘇花改將開放黃牌及紅牌大型重型機車通行，白牌機車也列入評估，傾向開放。對此，立委葉毓蘭表示，政府投入經費闢建道路，本就應該讓各種交通工具都能使用安全順暢的道路，「今天，可以說是道路平權又往前一步。」

網盤點「機車族7大怪象」

網盤點「機車族7大怪象」

台南市獲交通部核定15輛電動巴士

台南市獲交通部核定15輛電動巴士

陳菊巡查北觀風景區　監委盼落實觀光立國

陳菊巡查北觀風景區　監委盼落實觀光立國

中選會沒辦聽證即通過核四公投　監委建議修法強化審查權限

中選會沒辦聽證即通過核四公投　監委建議修法強化審查權限

關鍵字：

交通部航港局監察院糾正林國明王麗珍葉宜津

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」！

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

快訊／今增143人死亡！本土+68939

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面