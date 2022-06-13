陳菊率隊巡查北海岸風景區　監委期許落實觀光立國願景

▲監察院交通及採購委員會與交通部、觀光局、北觀處共同舉行巡察會議。（圖／監察院提供）



記者林銘翰／台北報導

監察院長陳菊、監察院交通及採購委員會召集人葉宜津13日巡察北海岸及觀音山國家風景區，關注通用設計與無障礙環境推動情形。葉宜津表示，受到新冠肺炎疫情影響，台灣觀光產業面臨前所未有的衝擊與轉型的課題，期許觀光局落實「觀光立國」的願景，強化台灣觀光競爭力。

監察院交通及採購委員會晚間發布新聞稿指出，陳菊與葉宜津13日偕同監察委員等10人，以平權及友善為巡察主軸，實地瞭解北海岸及觀音山國家風景區通用設計及無障礙環境推動情形，以及北海岸國際魅力景區建設及觀光發展規劃。

監察院說明，在交通部次長陳彥伯、觀光局長張錫聰、北觀國家風景區管理處長陳美秀的陪同下，該會實地巡察野柳地質公園整體環境營造執行情形，以及和平島公園通用設計及無障礙環境推動情形，並且舉行巡察會議，檢討國內是否建構符合高齡者、身心障礙者需求的遊憩環境。

監察院說，監察委員分別就北海岸廊帶及在地特色的串聯、疫後觀光發展策略、紓困、振興及相關人才的培訓、環境承載量、觀光行銷影片品質的提升、自然地景與文化內涵結合、無障礙推動、景區無障礙設施的揭露、標示、國際經驗交流與傳承、入口意象的改善等議題提問。

對此，陳彥伯、張錫聰及陳美秀等相關主管人員一一回覆，並表示將持續在交通運輸、遊憩環境、旅宿產業等，加強推動無障礙環境的改善，以及強化無障礙設施、標示等相關資訊的揭露與國際交流。

另外，因應新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊產業，觀光局將以「穩固國民旅遊體質、促進產業疫後轉型」為優先，滾動檢討並適時調整國旅及國際市場佈局及行銷策略，協助觀光產業度過難關，提升觀光行銷品質。

▲監察院交通及採購委員會巡察野柳地質公園，瞭解整體環境營造執行情形。（圖／監察院提供）



陳彥伯等人也說，交通部未來將導入創新的概念與思維，提升整體環境與服務品質，朝向「設施減量」、「環境優先」、「國際水準」、「便利旅客」，持續提升優質遊憩場域，穩固觀光發展體質。

葉宜津表示，因應台灣邁向高齡社會與平權社會發展，為支持高齡者、身心障礙者積極參與社會活動，確保他們在與其他人平等的基礎上，無障礙地進出物理環境，使用大眾運輸、利用資訊及通訊傳播，平等享有各項公共設備與公共服務，向來是監察院關注的重點。

葉宜津指出，近年來交通部及觀光局落實人本交通服務，打造弱勢族群友善環境，陸續推動國家風景區的通用設計環境與觀光服務品質的提升，分從「通行便利」、「空間使用」及「資訊利用」等進行無障礙規劃面向。

葉宜津說明，包括改善風景區的通路、昇降設備、廁所盥洗室、停車空間等設施，並且提供不同感官的導覽解說資訊，都有助於高齡者、身心障礙者友善、平等、安全地使用無障礙交通建設環境。

葉宜津也說，為了促進疫後觀光產業發展，期許觀光局透過開拓多元市場、活絡國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀光及推廣體驗觀光等策略，持續厚植國民旅遊基礎及開拓國際市場，落實「觀光立國」的願景及「觀光主流化」的施政理念，強化台灣觀光競爭力。

▼監察院交通及採購委員會巡察和平島公園，瞭解通用設計與無障礙環境推動情形。（圖／監察院提供）

