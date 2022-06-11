中選會沒辦聽證即通過核四公投　監委建議修法強化審查權限

▲核四公投開票現場。（資料照／記者沈君帆攝）

記者呂晏慈／台北報導

「18歲公民權」修憲案將在年底進行公民投票，監察院副院長李鴻鈞、內政及族群委員會召集人施錦芳等人9日巡查中央選舉委員會時，中選會也就此選務工作，說明籌備情形並舉行綜合座談與監委交換意見。巡查委員會中提出，「核四啟封商轉發電」未開聽證會就通過公投決議，建議應修法強化審查權限。

監察院2020年7月曾提出，中選會對黃士修提議「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投案，沒有開聽證會、釐清理由書各項爭點，即草率通過公投案決議，疏忽怠職，要求中選會檢討改進。

監察院昨天發布新聞稿說明，監察院內政及族群委員會由李鴻鈞、施錦芳偕同監察委員等6人，於6月9日下午巡察中選會，瞭解該會業務推動情形及未來各項選務工作的防疫措施辦理情形。

針對今年年底即將進行「18歲公民權」全國性公民投票選務工作，中選會說明籌備情形並舉行綜合座談與巡察監察委員交換意見。有巡查委員提出，「核四啟封商轉發電」公民投票提案未召開聽證會，就經審議認定合於規定，建議中選會應確實檢討並健全公投聽證會、修法強化審查權限、簡化並精準表達公投，此外，也有巡察委員關注原住民投票秘密保障問題、疫情嚴重時選務如何提前佈署等議題。

對此，中選會主委李進勇會中說明，中選會尊重監察院調查結果，將針對近年舉辦各項公投經驗，徹底檢討公投辦理過程，為外界所質疑之各項疏失，並透過修法等法定程序，強化中選會之審議權限及聽證會功能，建全公投提案及理由書，以強化公投之公信力。

此外，李進勇也針對2018年辦理「九合一選舉」暨公投的各種亂象進行檢討及提出因應改進措施，另也對2021年「全國性公民投票」辦理結果，不盡人意之處提出檢討。