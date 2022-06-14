交通部開放大型重機走蘇花改　葉毓蘭讚：道路平權又往前一步

▲交通部開放大重機走蘇花改。（圖／記者游芳男攝）



記者杜冠霖／台北報導

交通部長王國材14日宣布蘇花改將開放黃牌及紅牌大型重型機車通行，白牌機車也列入評估，傾向開放。對此，立委葉毓蘭表示，政府投入經費闢建道路，本就應該讓各種交通工具都能使用安全順暢的道路，「今天，可以說是道路平權又往前一步。」

蘇花改試辦250CC以上黃牌及紅牌大型重型機車通行，王國材表示，公路總局評估試辦期間的行車秩序、安全都沒有問題，公總已建議直接開放，他也會同意，另外他也傾向開放白牌機車通行蘇花改，公總將進行下一階段的研擬。

對此，葉毓蘭表示，自己一向主張道路平權，也多次質詢要求，政府投入經費闢建道路，應該要讓各種交通工具都能使用安全順暢的道路，不應對特定車種加以不合理的限制，「今天，可以說是道路平權又往前一步。」

葉毓蘭指出，自己也多次要求的台76線八卦山隧道、台74線霧峰交流道接台3線等路段，應儘早開放黃牌及紅牌大型重型機車通行；南迴改草埔森永隧道也應評估開放白牌機車通行。

葉毓蘭表示，除了這些路段的開放，更重要的是普遍存在的禁行機車道，強迫機車行駛壅擠又有公車、計程車頻繁停靠的機慢車道，以及橋梁繞道曲折，甚至不安全的機車道，都極待各交通主管機關通盤檢討改善，還給機車駕駛人安全的駕駛空間。

蘇花改自去年9月30日起試辦250CC以上黃牌及紅牌大型重型機車通行，試辦已於3月31日結束，王國材表示，公總評估，試辦期間的行車秩序、安全都沒有問題，已建議直接開放，他也會予以同意。

王國材表示，由於蘇花改精神是安全，舊蘇花公路相對危險，因此他也支持開放「白牌機車」通行蘇花改，已要求公總進行下一階段研擬，若可行的話就會進行試辦後再考慮開放。