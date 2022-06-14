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感謝新北幕後英雄付出　侯友宜表揚98人模範績優警察

▲感謝新北幕後英雄 侯友宜表揚98人模範績優警察。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜表揚98人模範績優警察。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年6月15日是警察節，新北市政府警察局今（14日）舉辦警察節慶祝活動，市長侯友宜前往參加並頒獎給在疫情期間，仍努力付出的新北警察弟兄，受獎警察共98人，包括模範警察9人、資深績優警察獎章受贈代表21人、刑事鑑識楷模3人、績優員警65人，期勉警察同仁秉持「理念、價值、行動」的初心，繼續攜手守護新北治安，讓市民安居樂業。

侯友宜表示，警察節是立法通過專屬於警察的節日，是別具意義的日子，感謝所有新北市警察無私付出，在疫情期間，除了做好自身防疫，也願意協助前線及後端防疫措施。他勉勵警察弟兄一生警察、終身警察，永遠抱持「理念、價值、行動」的核心價值，忠於國家和人民，扮演好自己的角色，繼續為新北市治安及新北市民福祉努力。

▲感謝新北幕後英雄 侯友宜表揚98人模範績優警察。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜感謝所有新北市警察無私付出。

警察局長黃宗仁表示，過去一年裡新北市警察局共獲政府服務獎、國家警光獎2大獎、4次民調第一、破7大案件，這些都是新北市警察共同努力獲得的榮耀，感謝新北市第一線8千員警犧牲奉獻，與市民一起對抗疫情。

黃宗仁說，感謝侯市長在疫情期間對警察的照顧，要求每位員警須備有防疫常備藥、快篩劑，並協助開通警消專用PCR綠色通道，讓員警與家屬無後顧之憂，未來會繼續守護新北，守護台灣。

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