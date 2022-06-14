LIVE／新北高峰已過！單日增7857例　侯友宜說明最新疫情

記者崔至雲／新北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增66,119例本土個案、70例境外移入和、123例死亡，其中，新北市確診案例為7,857。新北市政府將於下午3時召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，新北市長侯友宜預計親自現身說明最新進度，《ETtoday東森新媒體》全程直播。

新冠肺炎疫情趨緩，侯友宜13日表示，新北市確診的高峰期已經穩定過去，確診人數確實已經在往下走，但是新北市單日的確診個案，仍然有超過5000人，所以後續還是要守好疫情，戰戰競競地把工作做好。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增66,119例本土個案、70例境外移入和、123例死亡。其中本土個案只有台中市破萬例，有10,210例，另外依序為高雄市9,625、新北市7,857、台南市6,288、彰化縣5,239、桃園市4,898和台北市4,195。

今日新增之66,119例本土病例，32,025例男性，34,070例女性，24例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為臺中市(10,210例)，高雄市(9,625例)，新北市(7,857例)，臺南市(6,288例)，彰化縣(5,239例)，桃園市(4,898例)，臺北市(4,195例)，屏東縣(3,249例)，雲林縣(1,861例)，苗栗縣(1,681例)，南投縣(1,650例)，新竹縣(1,609例)，嘉義縣(1,418例)，宜蘭縣(1,295例)，新竹市(1,155例)，花蓮縣(962例)，嘉義市(912例)，基隆市(832例)，臺東縣(787例)，澎湖縣(250例)，金門縣(126例)，連江縣(20例)。

